METEO ITALIA: netta SPACCATURA nei prossimi giorni tra nord e sud con rispettivamente AUTUNNO e MALTEMPO, SOLE e CALDO

Meteo Autunno: colpo di scena per le regioni più meridionali

Mentre l’ Anticiclone rimonta in queste ultime ore sul Mediterraneo, una vasta area depressionaria prepara un affondo da manuale sull’Europa occidentale. Essa sarà la principale responsabile di una netta spaccatura delle condizioni meteo in Italia durante il prossimo fine settimana. Le correnti meridionali di richiamo dalla perturbazione in affondo sull’Europa occidentale investiranno a pieno l’Italia e con effetti al suolo ben distinti tra nord e sud. Sulle regioni più meridionali tornerà l’Estate con le temperature fino e oltre i 30°c in Sicilia.

Meteo weekend: Italia divisa in due tre maltempo e clima caldo

Correnti meridionali piuttosto tese e intense in arrivo nei prossimi giorni con effetti al suolo ben distinti tra nord e sud, rispettivamente con maltempo autunnale e caldo estivo. Piogge continue e intense dalle prossime 24 ore specialmente per le regioni nord-occidentali con le correnti meridionali piuttosto attive e in grado di pilotare ingenti masse di aria umida e instabile. Sole prevalente in Sicilia e clima estivo con le correnti meridionali più stabili e molto calde in arrivo direttamente dal deserto africano. Evoluzione meteo piuttosto dinamica con l’Autunno in avanzamento ovunque.

Maltempo autunnale in arrivo in Italia

Stando alle ultime conferme da parte dei principali modelli meteo, piogge e temporali localmente anche a carattere di nubifragio arriveranno sulle regioni settentrionali e in buona parte del centro Italia entro il prossimo weekend. Il tutto mentre le correnti meridionali in transito sull’Italia risulteranno piuttosto calde sulle regioni meridionali, specie in Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia dove le temperature saliranno oltre la media anche di 10°c raggiungendo facilmente picchi di 30°c nelle ore centrali della giornata. Decisamente più fresco invece al centro-nord, specie dalla giornata di Domenica.