METEO ITALIA – NEVE e clima invernale su tutta la Penisola, ecco fino a quando

E’ tornato l’inverno in Italia con freddo e neve a bassa quota

Come anticipato nei giorni scorsi una massa d’aria molto fredda in discesa sull’Europa ha riportato condizioni meteo praticamente invernali su buona parte dell’Italia. Il maltempo ha colpito il Nord e poi il Centro nella giornata di ieri con piogge, temporali e anche neve che si è spinta fino a quote molto basse. Nella mattinata odierna troviamo valori prossimi agli zero gradi o localmente anche inferiori su gran parte del Centro-Nord. Più mite al Sud dove l’aria fredda affluirà nelle prossime ore portando ancora condizioni meteo instabili con piogge e neve.

Prossime ore con tempo instabile su alcune regioni, migliora a seguire

Le correnti fredde dai quadranti settentrionali o nord-orientali porteranno ancora nuvolosità soprattutto lungo il versante Adriatico con piogge sparse in particolare dalla Romagna alla Puglia. Ancora neve che potrebbe cadere sulle Alpi di confine fino al fondovalle e lungo la dorsale appenninica dai 200-400 metri dei settori centro-settentrionali ai 900-1200 di quelli meridionali. Condizioni meteo comunque in miglioramento prima al Nord e poi al Centro con fenomeni che insisteranno fino alla notte solo all’estremo Sud. Atteso nel corso dei prossimi giorni un piccolo promontorio anticiclonico con condizioni meteo in temporaneo miglioramento.

Anticiclone in vista ma nuovo peggioramento entro il weekend

Principali modelli che confermano dalla giornata di domani l’espansione di un piccolo promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centrale. Condizioni meteo che saranno dunque più stabili in Italia tra Giovedì e Venerdì quando il sole tornerà a prevalere seppur in un contesto termico ancora relativamente freddo. Nel corso del secondo weekend di aprile una circolazione depressionaria dovrebbe invece allungarsi verso la Penisola Iberica e da qui portare correnti umide verso le nostre regioni settentrionali. Atteso dunque un peggioramento meteo a partire dal Nord Italia il quale poi potrebbe estendersi anche al resto della Penisola.