METEO ITALIA – Nubi di passaggio, ma è pronto l’ANTICICLONE con il super CALDO e valori fino a +40°C

Meteo Italia con tanto sole e qualche nube al nord

Meteo Italia – Buongiorno e buona domenica a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Le condizioni meteorologiche a scala europea sono ancora governate dal flusso umido oceanico, pilotato da un centro di bassa pressione di 990 hPa, posto a nordovest della Scozia; le infiltrazioni umide riescono parzialmente a raggiungere anche l’Italia settentrionale, e sono le principali responsabili del transito di innocui addensamenti. Nel contempo prende forma un vasto campo anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale e sulla Penisola Iberica, pronto a portare un’ondata di caldo intensa nei prossimi giorni sull’Italia.

Meteo Italia mediamente stabile, salvo locali addensamenti

Meteo Italia – La giornata odierna sarà caratterizzata dal transito di innocui addensamenti medio-alti, in particolare sulle regioni settentrionali e parte del centro; nonostante il campo barico sia in graduale aumento, l’alta pressione si presenta ancora parzialmente debole sul suo fianco orientale, favorendo il transito di nubi in questo inizio di giornata. Il bel tempo, tuttavia, prevarrà al sud, sulle due Isole Maggiori, Lazio ed Abruzzo; non sono attesi fenomeni significativi, salvo locali acquazzoni a ridosso di Alpi e Prealpi orientali, mentre il sole tornerà a splendere sulla Pianura Padana nel corso della seconda parte di giornata. Temperature attese in lieve aumento, con i valori massimi nuovamente al di sopra dei +30°C al nord, Isole e zone interne tirreniche.

Ondata di caldo verso l’Italia, arriva l’anticiclone africano

Dopo il maltempo che ha interessato parte dell’Italia nei giorni scorsi, le condizioni meteorologiche sono decisamente più stabili sul Mediterraneo centrale. Un campo anticiclonico, infatti, tende ad espandersi sull’Italia, riportando una fase con tempo decisamente più estivo; il bel tempo di questo fine settimana è solo un anticipo di quello che avverrà nei prossimi giorni. L’alta pressione, infatti, tenderà nel corso della prossima settimana ad assumere anche una componente subtropicale, grazie al contributo di masse d’aria molto calde dal nord Africa; caldo intenso è previsto verso l’Italia, con punte anche di +40°C a partire dalla metà della prossima settimana! Vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli sull’ondata di caldo in arrivo per la prossima settimana.