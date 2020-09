METEO ITALIA – Nuova ondata di TEMPORALI e locali GRANDINATE pronta a colpire il Paese OGGI. Tutti i dettagli

Meteo – ritorno del maltempo su alcune regioni italiane, nubi in aumento ma si va verso una maggiore stabilità

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Nonostante sembri che alla lunga possa essere l’anticiclone a dominare lo scenario sinottico del nostro Paese, nelle prossime ore assisteremo ad un nuovo peggioramento del tempo dovuto al transito di un altro fronte freddo al Settentrione, pilotato da un centro depressionario fissato sull’Europa centro-orientale che tuttavia nei prossimi giorni è destinato ad essere assorbito dal campo altopressorio che lo circonda. Vedremo quindi nel dettaglio quali potranno essere le aree maggiormente colpite oggi dalle condizioni di maltempo, allo stesso modo per i fenomeni residui attesi nella giornata di domani. All’orizzonte persiste ancora un buon margine di incertezza tra i principali modelli su come potrebbe proseguire il mese di settembre, con la possibile insidia che arriva da una goccia fredda in isolamento sul Mediterraneo occidentale. Di questo ce ne occuperemo con maggior dettaglio nella pagina successiva, ora vediamo con calma le previsioni per oggi e per domani.

Meteo oggi mercoledì 2 settembre 2020, nuova passata temporalesca al Nord e locali piogge all’estremo meridione

La giornata odierna sarà quindi caratterizzata dal frequente transito di nuvolosità medio-alta su praticamente tutta la Penisola, con i cieli che si sporcheranno sempre di più con il passare delle ore: questi corpi nuvolosi in risalita dal Nord Africa potrebbero dare luogo a locali piogge lungo le coste ioniche di Sicilia e Calabria, ma si tratterà di fenomeni piuttosto sporadici e di modesta entità. Ben diversa invece la situazione attesa al Settentrione, dove nelle prossime ore assisteremo al passaggio di un sistema frontale che porterà ancora una volta la formazione di molti temporali e acquazzoni che raggiungeranno i settori di pianura nel corso del tardo pomeriggio e gran parte della serata. Le regioni maggiormente colpite risulteranno quelle di Lombardia, Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige e Friuli ove sui rispettivi rilievi si concentreranno i fenomeni temporaleschi più intensi. Qualche pioggia potrà affacciarsi anche sul Piemonte meridionale, mentre sul resto della Penisola il clima si manterrà certamente più asciutto.

Meteo domani giovedì 3 settembre, prima spallata dell’anticiclone con meno nubi e sempre più sole

Quella di domani sarà una giornata caratterizzata da una prima spallata che eserciterà l’anticiclone nei confronti delle correnti fresche e instabili che in questi giorni hanno portato una decisa sensazione di refrigerio su praticamente tutta la nostra Penisola. Questo comporterà un generale ritorno della stabilità atmosferica, ma non senza residui fenomeni al settentrione e sui settori appenninici. Al primo mattino infatti sono attese locali piogge su Romagna centro-orientale, basso Veneto e sud est della Lombardia. Ma si tratterà come detto di precipitazioni davvero sporadiche in rapido dissolvimento. Al pomeriggio locali acquazzoni potranno invece svilupparsi sull’Appennino centro-settentrionale con particolare interessamento delle Marche: anche in questo caso comunque i fenomeni tenderanno ad avere una durata piuttosto ridotta. Le temperature sono quindi attese in generale rialzo, sia nei valori minimi che in quelli massimi. Ventilazione sempre più a regime di brezza o da Nord Est al settentrione. Andiamo a vedere cosa ci aspetta invece nel medio-lungo periodo con le ultimissime dai modelli.