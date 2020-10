METEO ITALIA: nuova PERTURBAZIONE in vista, ecco dove e quando tornano le PIOGGE

Fase mite e asciutta in ITALIA grazie all’alta pressione

Come anticipato nei precedenti editoriali, un campo di alta pressione si va espandendo sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteo stabili e soleggiate in Italia. L’ottobrata è dunque servita con sole prevalente, specie al Centro-Sud, e temperature di qualche grado al di sopra delle medie. L’alta pressione in autunno inoltrato porta però anche un ristagno d’aria nei bassi strati con la formazione di nebbie e nubi basse che localmente potranno risultare anche persistenti, soprattutto sulle regioni del Nord. Le condizioni meteo potrebbero comunque cambiare a breve e l’attuale fase stabile lascerebbe il posto ad una nuova ondata di maltempo con piogge e temporali in arrivo da Nord a Sud. Vediamo allora con gli ultimi aggiornamenti dei modelli quale evoluzione aspettarci.

Meteo WEEKEND: attacco perturbato con maltempo in arrivo

Nei prossimi giorni l’espansione dell’anticiclone sul Mediterraneo centrale raggiungerà il suo apice e questo si rifletterà in un aumento delle temperature soprattutto sulle regioni del Sud. Correnti via via più umide dai quadranti sud-occidentali interesseranno invece il Nord Italia dove la nuvolosità si presenterà sempre più compatta e, specie al Nord-Ovest, potrebbe dar luogo anche a locali pioviggini. Tra Venerdì e Sabato il modello americano GFS mostra l’avanzare di una saccatura atlantica verso l’Italia con peggioramento meteo prima al Nord e poi sulle regioni del Centro ove non mancherebbero piogge e acquazzoni sparsi. In seno a questo flusso atlantico, nella giornata di Domenica, potrebbe arrivare anche una goccia d’aria fredda in quota con sensibile peggioramento meteo questa volta anche sulle regioni del Sud Italia.

Verso un finale di ottobre decisamente movimentato?

L’evoluzione meteo prevista per il weekend soffre ancora di un po’ di incertezza dovuta alla distanza temporale ma potrebbe non essere l’ultimo peggioramento meteo di questo ottobre. Sempre il modello GFS mostra per l’inizio della prossima e ultima settimana del mese un nuovo impulso perturbato dall’atlantico verso l’Italia con maltempo severo e calo delle temperature. A seguire nuova breve rimonta dell’anticiclone ma sul lunghissimo termine ecco di nuovo una vasta e profonda saccatura atlantica raggiungere il Mediterraneo centrale proprio tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Ottobre potrebbe così concludersi piuttosto piovoso mentre per novembre non ci sono buona notizie secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli stagionali.