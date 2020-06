METEO ITALIA – Nuova RAFFICA di TEMPORALI in arrivo nelle PROSSIME ORE, il BEL TEMPO è ancora lontano

Meteo Italia in peggioramento, la situazione sinottica

Meteo Italia – Buongiorno e ben ritrovati a tutti i lettori dal Centro Meteo Italiano! Un nuovo intenso peggioramento è ormai alle porte dell’Italia, a causa dell’arrivo di una goccia fredda pilotata da una vasta area ciclonica ben salda tra il Golfo di Biscaglia e la Gran Bretagna. L’anticiclone delle Azzorre si mantiene decisamente defilato in pieno Oceano Atlantico, mentre prende forma una vasta area altopressoria sul comparto baltico-scandinavo. Una vasta lacuna barica è presente sull’Europa sudorientale, mentre un promontorio interciclonico si è disteso sul Mediterraneo meridionale, garantendo maggiore stabilità sull’estremo Sud Italia e Sicilia.

Tempo in peggioramento nelle prossime ore, con forti temporali

Meteo Italia – La giornata odierna vedrà un nuovo deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’Italia, per il sopraggiungere dalla Francia di un vortice instabile colmo d’aria “fredda”; i primi fenomeni hanno raggiunto in queste ore la Sardegna meridionale e tendono a formarsi tra il Piemonte sud-occidentale ed il Ponente Ligure. Nel corso del pomeriggio forti temporali tenderanno ad interessare il Piemonte e la Liguria, estendendosi verso gran parte del Nord e Toscana entro la sera; allerta meteo diramata dalla protezione civile per fenomeni intensi su diverse regioni. Piogge in arrivo tra il tardo pomeriggio-sera anche tra Lazio, Umbria, zone interne di Marche, Abruzzo e nord della Campania. Tempo più stabile al Sud e medio Adriatico, seppur con nuvolosità in graduale aumento.

Domani tempo instabile al Nordest e regioni centrali

Meteo Italia in graduale miglioramento nel corso della giornata di domani, domenica 14 giugno, per quanto riguarda il Nordovest, Sardegna e coste tirreniche; permane, invece, una circolazione ciclonica ed instabile in quota, responsabile di piogge e temporali sparsi soprattutto sulle regioni di Nordest e zone interne del Centro. Non sono esclusi forti temporali tra media-alta Toscana, Umbria e Marche. Tempo più stabile al Sud e Sicilia, maggiormente protette da un’ondulazione anticiclonica del flusso, con temperature diurne che potranno superare i +25°C. Ventilazione che tenderà a ruotare dai quadranti occidentali, disponendosi da Maestrale sulla Sardegna dove le raffiche potranno superare anche i 50 Km/h.