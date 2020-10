METEO ITALIA – nuovo attacco PERTURBATO con temporali e aria fredda, ecco i dettagli

Perturbazione attraverso l’Italia prima di un netto miglioramento meteo

Prima parte di ottobre che si sta rivelando molto dinamica sotto il profilo meteo e decisamente autunnale in Italia. Nella giornata di oggi ancora una perturbazione in transito sul Mediterraneo centrale con piogge e temporali sparsi sulla nostra Penisola. In queste prime ore del giorno piogge e acquazzoni sparsi, di debole o moderata intensità, interessano Friuli, Romagna e regioni del Centro. Più asciutto invece sul resto del Nord e al Sud. Nel corso della prossime ore comunque il fronte perturbato raggiungerà anche le regioni meridionali con piogge e locali temporali specie sui settori Peninsulari. Tendenza ad un rapido miglioramento al Centro-Nord con i prossimi giorni che vedranno una fugace fase asciutta.

Sole e temperature in aumento ma per poco tempo

Rimonta dell’anticiclone confermata a partire già dalle prossime ore con condizioni meteo in sensibile miglioramento a partire dal Nord-Ovest. Non possiamo però certo definirla ottobrata in quanto la fase stabile sarà veramente di breve durata. Le temperature inoltre tenderanno si a salire nei prossimi giorni, specie nei valori massimi, ma nel complesso non si discosteranno di molto dalle medie del periodo. Aria più fredda raggiungerà poi l’Italia nel corso del prossimo weekend con l’autunno che farà ancora un balzo in avanti. Tra domani e Venerdì il modello GFS propone valori massimi intorno a +20/21 gradi sulla Pianura Padana, +22/23 gradi nelle zone interne del Centro-Sud e localmente +25/26 gradi sulla Sicilia.

Aria fredda in rotta sul Mediterraneo: maltempo e crollo delle temperature

Secondo weekend di ottobre che secondo il modello americano GFS dovrebbe iniziare con l’elevazione dell’anticiclone delle Azzorre fin verso l’Islanda. Una vasta saccatura depressionaria si allungherebbe invece dal Mare del Nord verso l’Europa centrale e poi il Mediterraneo. Sensibile peggioramento meteo già nella giornata di Domenica su buona parte del Centro-Nord con piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio. Il maltempo sarà accompagnato anche da aria piuttosto fredda per il periodo che porterà dunque un crollo delle temperature ma anche neve sulle montagne. Maggiori dubbi sulla prossima settimana con la fase di maltempo che potrebbe protrarsi per diversi giorni mantenendo un clima da autunno inoltrato sulla nostra Penisola.