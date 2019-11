METEO ITALIA – Nuovo carico di NEVE in arrivo per le ALPI durante la prossima settimana

Ciclone in formazione nel Mediterraneo

La prossime settimana inizierà con il maltempo in gran parte dell’ Italia con le correnti sud-occidentali in transito e con esse molte precipitazioni. Il tutto verrà generato dall’azione di un ciclone a spasso nel Mediterraneo e con esso piogge, temporali, neve in montagna e forti raffiche di vento. Il ciclone in formazione in queste ore sul Mediterraneo occidentale punterà la Sicilia per poi risalire lungo lo stivale andando così a interessare tutta l’ Italia entro la giornata di Mercoledì 13 Novembre.

Nuova ondata di maltempo in arrivo in Italia nelle prossime ore

Il mese di novembre a differenza di quello precedente resterà molto dinamico sotto il profilo meteo sull’Italia. Dalle regioni centro-meridionali la perturbazione investirà anche il nord Italia con la neve che tornerà a cadere sulle Alpi così come mostrato anche dai modelli elaborati dal nostro centro di calcolo.

Nuove nevicate previste sulle Alpi dalla giornata di domani

Momentanea tregua dal maltempo in queste ore di Domenica 10 Novembre su tutte le regioni d’ Italia eccetto in Sardegna dove sono già di ritorno le piogge e i temporali. Maltempo che raggiungerà anche le regioni tirreniche da stanotte con un minimo di bassa pressione in avvicinamento dalla Sardegna. Durante la giornata di domani la neve tornerà a cadere sulle Alpi oltre i 1300-1500 metri di quota mentre le correnti sud-occidentali faranno innalzare momentaneamente le temperature in Appennino con i fiocchi che oltrepasseranno quota 2000 metri.