METEO ITALIA: nuovo impulso POLARE alle porte, ancora maltempo

Meteo Natale: tendenza per l’ultima decade di dicembre

Ancora anomalie negative di temperatura su buona parte dell’Europa centro-occidentale secondo il modello ECMWF durante la seconda decade di dicembre. Valori vicini alle medie del periodo in Italia con qualche scarto positivo soprattutto al Sud. Precipitazioni sopra la media invece sul Mediterraneo ed in particolare sui settori occidentali. Tutto ciò potrebbe far pensare ancora ad una serie di affondi di natura polare o artico marittima verso l’Europa e l’Italia con tanta pioggia ma anche tanta neve in montagna. Proprio in vista dell’ultima decade di dicembre questo trend potrebbe comunque cambiare regalando magari al Mediterraneo un periodo più tranquillo e anticiclonico. Natale con l’anticiclone non è dunque escluso a priori ma di certo è ancora troppo presto per dirlo.