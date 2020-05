METEO ITALIA – OGGI ancora TEMPORALI, ma in miglioramento; l’ESTATE al via con tanta incertezza!

Meteo Italia: situazione sinottica a scala europea

Meteo Italia – Buongiorno e buona domenica a tutti i lettori dal Centro Meteo Italiano! La situazione barica a scala europea non è significativamente mutata nelle ultime 24 ore; un vasto campo anticiclonico permane ben saldo tra il nord Africa e la Penisola Scandinava, dove pone i suoi massimi barici fino a 1032 hPa, passando per la Penisola Iberica e la Francia. Permane, invece, attiva la vasta circolazione fresca ed instabile che dalla Russia tende ad interessare anche il Mediterraneo centro-orientale, quindi l’Italia. Condizioni meteo spiccatamente instabili, quindi, permangono anche nella giornata odierna, seppur con fenomeni meno diffusi.

Temporali ed acquazzoni anche nelle prossime ore sull’Italia, ma meno diffusi

Meteo Italia – Come anticipato, la nostra Penisola e le due Isole Maggiori sono ancora influenzate da una fresca ed instabile circolazione orientale. Attualmente molte nubi sono presenti al Nord, con locali piogge tra il basso Piemonte, l’Emilia-Romagna, il Veneto e l’entroterra ligure; ampie schiarite sono presenti sulla Sardegna, Campania, gran parte del Centro e la Sicilia meridionale. Le previsioni meteo per le prossime ore, vedono la formazione di nubi cumuliformi durante le ore pomeridiane su gran parte del centro-sud con possibili acquazzoni e temporali, più probabili sui settori interni; non sono escluse locali grandinate, come avvenuto nella giornata di ieri nel Salento. I fenomeni, tuttavia, saranno meno intensi e più localizzati rispetto alla giornata di ieri, mentre maggiori schiarite si osserveranno al nord e lungo le coste.

Avvio dell’Estate con tempo in miglioramento, ma con nuove insidie dietro l’angolo

Meteo Italia – La giornata di domani, oltre ad inaugurare l’inizio del mese di giugno sancirà anche l’avvio ufficiale dell’Estate meteorologica; le condizioni meteo tenderanno verso un generale miglioramento per un aumento del campo barico da ovest ed il concomitante riassorbimento della circolazione instabile orientale. Tuttavia non mancheranno occasionali acquazzoni a ridosso dei settori montuosi meridionali. Il bel tempo potrebbe però essere solo una breve parentesi; osservando le ultime emissioni dei modelli matematici, la prima parte del mese di giugno potrebbe essere disturbata da continue infiltrazioni instabile, con alternanza di fasi piovose ad altre più stabili e calde. Per ulteriori approfondimenti seguite i prossimi editoriali!