METEO ITALIA – OGGI generale miglioramento ma con ACQUAZZONI e TEMPORALI ancora presenti, vediamo dove

Meteo – schiarite sempre più ampie al meridione, locali acquazzoni o temporali oggi sull’Italia. I dettagli

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Il profondo vortice di bassa pressione (TLC) che ha l’ambito la nostra Penisola portando nella giornata di ieri piogge e temporali molto intensi lungo i settori ionici della Calabria, si è mosso meno di 12 ore fa verso la Grecia, favorendo così un primo miglioramento delle condizioni atmosferiche al Sud Italia. Laddove soprattutto nelle ultime 24 ore sono state registrate piogge sparse ma di debole entità, specie su Campania, Molise e Puglia settentrionale. L’estesa nuvolosità che copriva gran parte di queste regioni sta diminuendo sempre di più, lasciando spazio a schiarite man mano più ampie oltre che a un nuovo aumento delle temperature. Sul resto del Paese la situazione non ha subito particolari variazioni, con l’alta pressione ancora presente e valori di temperatura sempre al di sopra della media stagionale. Nel breve-medio periodo si affaccerà un blando passaggio perturbato di cui parleremo meglio nella seconda pagina dell’editoriale, mente per quanto riguarda le giornate di oggi e di domani approfondiremo meglio il tempo atteso da Nord a Sud nei due paragrafi successivi con un occhio di riguardo verso il fine settimana.

Meteo oggi venerdì 18 settembre 2020, ampie schiarite su tutta Italia ma non mancheranno acquazzoni o locali temporali

Come anche specificato nel precedente paragrafo, oltre al TLC ormai lontano dal nostro Paese, l’anticiclone che attraversa gran parte del Mediterraneo sta continuando a garantire condizioni di generale stabilità sulle regioni centro-settentrionali. L’animazione satellitare di queste ultime ore sta mostrando residui addensamenti al meridione e come i cieli sul resto d’Italia siano quasi interamente sgombri da nuvolosità significativa. Al pomeriggio odierno tuttavia assisteremo ad un progressivo aumento dell’instabilità convettiva sia sui rilievi alpini che lungo i settori appenninici, anche se difficilmente i fenomeni tenderanno a spingersi fin verso le aree pianure e costiere. Le regioni più colpite risulteranno le alpine, Abruzzo, Marche, Molise, Campania, Basilicata ed estremo meridione. Il tutto per l’influenza ancora attiva del profondo nocciolo depressionario (a breve EX TLC) che favorisce ancora maltempo diffuso su buona parte dei Balcani meridionali. Per quanto riguarda le temperature, non sono attese variazioni significative se non un leggero abbassamento sulle regioni adriatiche e al Nord Est. La ventilazione al Sud continuerà a mantenersi moderata o sostenuta dai quadranti nord orientali, così come i mari ancora molto mossi o agitati. Vediamo però cosa ci aspetta per la giornata di domani.

Meteo domani sabato 19 settembre, blanda perturbazione in arrivo sull’Italia con le prime piogge al Nord

Una blanda circolazione umida e instabile inizierà ad attraversare la nostra Penisola a partire dalla giornata di domani, sabato 19 settembre 2020. Pur essendo in gran parte protettivo, l’anticiclone inizia quindi a perdere qualche pezzo, cedendo il passo a corpi nuvolosi che con il passare delle ore saranno sempre più invadenti. Dapprima sulle regioni settentrionali, successivamente anche al Centro e parte del Sud, dove nella fattispecie continueranno a mantenersi piuttosto elevate le temperature e ben al di sopra della “soglia” stagionale, raggiunta, superata e praticamente mai abbandonata dagli inizi del mese di settembre. A partire dalle ore pomeridiane e della tarda mattinata, locali piogge potranno interessare l’arco alpino occidentale oltre che l’alto Piemonte e l’alta Lombardia. Persistono condizioni di tempo asciutto invece sul resto della Penisola ma con le nubi medio-alte che tenderanno comunque a spingersi fin verso la Puglia e la Basilicata. Ma cosa succederà tra domenica e lunedì? Scopriamolo nella successiva pagina dell’editoriale.