METEO ITALIA – Oggi residui ACQUAZZONI, poi una FIAMMATA sta per INVADERE tutta la Penisola. Ecco tutti i dettagli

Meteo – Residui rovesci potranno interessare alcune regioni italiane, ecco quali saranno quelle maggiormente colpite nelle prossime ore

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Un flusso di correnti umide e perturbate ha attraversato la nostra Penisola favorendo condizioni meteorologiche instabili ed un generale calo delle temperature evidente sopratutto sulle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore tuttavia assisteremo ad un primo significativo miglioramento grazie al vasto campo di alta pressione che sta rimontando non solo sul Mediterraneo, ma anche su gran parte dell’Europa centro-orientale dove registreremo temperature di diversi gradi al di sopra rispetto alla media stagionale. Nessun segno di rottura estiva quindi, sia sul nostro paese che su quasi tutto il vecchio continente. Nelle ultime uscite i principali centri di calcolo hanno comunque ammorbidito l’entità dell’ondata di calore attesa nel fine settimana, ma si tratterà pur sempre di caldo molto intenso soprattutto sulle isole maggiori dove non sono esclusi i +40°C. Andiamo però a vedere nel dettaglio quello che ci aspetta nei prossimi due giorni, con i dettagli sulle ultime precipitazioni attese tra oggi e domani sull’Italia. Nella seconda pagina dell’editoriale ci soffermeremo invece su quanto si prospetta nel medio-lungo periodo, con gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici.

Meteo oggi mercoledi 19 agosto 2020, molte nubi in transito sull’Italia con residue precipitazioni al Centro

Quella di oggi sull’Italia si presenterà come una giornata caratterizzata dal frequente transito di nuvolosità medio alta che si alternerà a schiarite più o meno frequenti sopratutto al meridione dove i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi. Non mancheranno tuttavia residui fenomeni su alcuni settori del nostro Paese come bassa Calabria tirrenica nelle primissime ore del mattino odierno e parte dell’Appennino nella seconda parte di giornata. Al pomeriggio è atteso infatti lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme che potrà svilupparsi come qualche rovescio soprattutto tra le regioni di Umbria, Marche e settori interni della Toscana. Altrove come detto non sono attesi particolari fenomeni se non una prima “spallata” verso l’alto delle temperature massime che inizieranno ad essere influenzate dall’arrivo delle masse d’aria calde e stabili. I valori che invece tenderanno a subire un lieve calo sono quelli delle minime, quando questa mattina le stiamo registrando in calo un po’ su tutto il nostro Paese. La ventilazione a regime di brezze locali tenderà a sostituirsi man mano a quella nord orientale presente fino a poche ore fa al Nord Italia.

Meteo domani giovedì 20 agosto, qualche nube al nord ovest. Ampie schiarite e bel tempo ovunque

A partire da domani l’anticiclone inizierà a fare davvero sul serio con i valori pressori che tenderanno a subire un ulteriore rialzo sulla nostra Penisola. Ad aumentare saranno anche i valori geopotenziali oltre che la temperatura alle quote più alte, che potrebbe raggiungere la vetta dei -2°C a 850 hPa in Sicilia: segno inconfondibile che l’ondata di calore non passerà inosservata sulle regioni meridionali ma non solo, sarà così un po’ su tutta Italia. Al mattino di domani quindi tempo sostanzialmente stabile e asciutto da Nord a Sud, qualche locale addensamento potrà interessare soltanto le aree pianeggianti del Piemonte per la presenza di nuvolosità nei medio-basso strati. Al pomeriggio e in serata non sono attese variazioni di rilievo sull’Italia se non qualche cumulo in formazione lungo la catena appenninica e sulle Alpi ma con basso rischio di fenomeni significativi. Le temperature come noto tenderanno a subire un ulteriore rialzo, questa volta anche nei valori minimi. La ventilazione si presenterà debole o al più moderata dai quadranti di brezza. Vediamo però nel dettaglio gli ultimi aggiornamenti su quanto previsto nel medio-lungo periodo.