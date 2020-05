METEO ITALIA – OGGI residui disturbi, poi sarà lotta tra ANTICICLONE e FLUSSO FRESCO orientale

Meteo Italia, ecco la situazione barica nel comparto europeo

Meteo Italia – Buongiorno e buona domenica a tutti dal Centro Meteo Italiano! Prende forma sul comparto europeo il nuovo assetto barico che ci terrà in compagnia per gran parte della settimana; un vasto campo anticiclonico è in rinforzo ed ulteriore espansione sull’Europa sud-occidentale, ponendo i suoi massimi pressori di 1035 hPa sul canale della Manica. Una circolazione fredda, per il periodo, prende forma sulle Nazioni nord-orientali, pilotando nei prossimi giorni correnti più fresche e relativamente instabili verso l’Italia; sulla nostra Penisola, le condizioni meteo volgono verso un miglioramento per l’allontanamento verso i Balcani della perturbazione giunta nella seconda parte di ieri.

Oggi residui acquazzoni, poi ulteriore miglioramento da ovest

Meteo Italia – La perturbazione giunta nella serata di ieri sulle regioni settentrionali si è definitivamente trasferita verso il comparto balcanico, favorendo un deciso miglioramento del tempo; in questa prima parte di giornata, tuttavia, permane una nuvolosità residua sulle regioni centrali e Romagna con occasionali locali acquazzoni sulle Marche. Splende il sole su gran parte del Sud, Isole Maggiori e settori a nord del Po. Nella seconda parte di giornata non si avranno significative variazioni meteo: nubi alternate a schiarite transiteranno su gran parte del centro, Campania e Molise, ma con basso se non nullo rischio di fenomeni; ampi spazi soleggiati si rinnoveranno al Nord, Sardegna e sulle rimanenti regioni meridionali.

Prossima settimana tra l’anticiclone e correnti fresche orientali

Meteo Italia – Nel corso della prossima settimana, il vasto campo anticiclonico attualmente in rinforzo sull’Europa sudoccidentale, riuscirà ad espandersi fin verso il comparto baltico-scandinavo isolamento una vasta area ciclonica sulle nazioni orientali e Balcani. L’Italia si ritroverà nella terra di confine tra l’anticiclone posto ad Ovest e la circolazione fredda ad Est; la loro interazione determinerà condizioni meteo mediamente stabili lungo le coste e le pianure, mentre qualche acquazzone a ciclo diurno potrà interessare i settori montuosi e pedemontani. Le temperature, invece, si manterranno attorno le medie stagionali con possibile tendenza al lieve sotto media.