METEO ITALIA – Oggi SUPER MALTEMPO con GRANDINE e locali NUBIFRAGI, previsioni al dettaglio e zone colpite

METEO : giornata di oggi estremamente instabile sull’Italia, dapprima al centro-nord e successivamente sulle regioni meridionali

Buongiorno e bentrovati dal Centro Meteo Italiano. L’ennesimo fronte freddo dell’Estate 2020 sta ormai impattando sulla nostra Penisola determinando condizioni di maltempo anche intenso a partire dalle regioni settentrionali. Nella notte abbiamo pertanto assistito a fenomeni temporaleschi diffusi su Veneto e Friuli-Venezia Giulia che hanno raggiunto a partire dalla tarda serata anche i settori costieri. É soltanto il preludio a quanto avverrà nelle prossime ore sul resto del territorio italiano: nel pomeriggio sono infatti attesi fenomeni estremi sui settori adriatici e ne parleremo più approfonditamente nei paragrafi successivi interamente dedicati alle previsioni per le giornate di oggi e domani. Si sta comunque ripetendo lo stesso pattern al quale avevamo assistito tra i mesi di marzo e febbraio di quest’anno, con una maggiore dose di instabilità data ovviamente da un maggior contributo di calore proveniente dal suolo. Una situazione che potrebbe anche ripetersi in futuro, anche se di medio-lungo termine ne parleremo soltanto nella seconda pagina dell’editoriale.

METEO OGGI venerdì 17 luglio 2020, forti fenomeni temporaleschi in formazione sull’Italia: attenzione alla grandine

Come detto quindi in precedenza, quella di oggi potrebbe presentarsi come una delle giornate più instabili del mese di luglio. L’arrivo del fronte freddo da nord est associato ad un nocciolo depressionario in quota che si sta posizionando in queste ore sui Balcani, determinerà uno sviluppo sequenziale di celle temporalesche che porteranno piogge intense e fenomeni localmente estremi. Al mattino risulteranno maggiormente interessate le regioni di basso Veneto, Emilia-Romagna, nord delle Marche e Umbria settentrionale. Maggiore stabilità atmosferica sul resto del paese. Nelle ore pomeridiane un vero e proprio fronte organizzato tenderà a compattarsi invece sulle regioni centrali andando a colpire sopratutto Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo dove specie sui settori adriatici non si escludono locali grandinate. Nel corso delle ore serali e notturne le correnti da nord entreranno franche al Centro-Nord favorendo un generale miglioramento ma con temperature in forte calo e maltempo in spostamento verso Sud.

METEO DOMANI sabato 18 luglio 2020, precipitazioni in spostamento verso Sud: migliora invece sulle regioni centro-settentrionali

La prima parte del week end si presenterà dunque ad ampi tratti instabile sulle regioni meridionali con il fronte freddo atteso ancora in transito al mattino su Puglia meridionale, bassa Campania, Basilicata e nord della Calabria con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Maggiore stabilità invece sulle regioni centro-settentrionali dove le correnti da nord est tenderanno ulteriormente ad intensificarsi con clima gradevole e temperature anche al di sotto della media del periodo. Al pomeriggio generale aumento dell’instabilità al Nord Est, sull’Appennino meridionale e in Sicilia dove i fenomeni si protrarranno anche alle ore serali. Prestare attenzione agli spostamenti in prossimità dei fenomeni più intensi. Per quanto riguarda i mari, questi risulteranno mossi o molto mossi in tutti i bacini. Localmente agitato il basso Tirreno e i settori orientali della Sardegna. Andiamo però a vedere quello che ci aspetta non solo domenica ma anche nei prossimi giorni con le ultimissime dai modelli matematici.