METEO ITALIA – Oggi TEMPORALI e ACQUAZZONI incombono su diverse REGIONI e CITTÀ: ecco le PREVISIONI

METEO : nelle prossime ore attesi fenomeni temporaleschi diffusi, coinvolte anche le pianure in serata

Buongiorno e bentrovati a tutti gli amici del Centro Meteo Italiano. La giornata odierna vedrà una breve interruzione dell’influenza dell’anticiclone sulle regioni settentrionali, per il transito di un nocciolo depressionario in quota proveniente dal nord est europeo. Sin da questa mattina infatti le condizioni meteo si presentano instabili sia al Nord Est che a confine tra Liguria e Piemonte, con locali temporali o brevi acquazzoni. Nelle prossime ore i fenomeni si intensificheranno ulteriormente e nel corso della serata/nottata interesseranno anche le città di Torino e Milano. A seguire tornerà ancora una volta la stabilità atmosferica, con un periodo altopressorio che potrebbe durare fin verso i primi giorni del mese di luglio. Su questo i modelli matematici sono ancora discordi e ne parleremo in maniera del tutto più approfondita nella seconda pagina dell’editoriale. Andiamo però a vedere nel dettaglio il tempo che ci aspetta nei prossimi due giorni, tra la goccia fredda ed il caldo in aumento su gran parte della Penisola.

METEO OGGI mercoledì 24 giugno 2020, ampie schiarite da Nord a Sud e fenomeni assenti salvo locali fenomeni sulla Calabria

La giornata di oggi giovedì 25 giugno vedrà dunque il transito di questo sistema perturbato in quota che porterà ben più di qualche temporale al Settentrione. Nella fattispecie sin dalle prime ore di questa mattina locali acquazzoni o temporali sparsi interesseranno non solo Veneto e Friuli, ma anche le aree di confine tra savonese e cuneese. Le precipitazioni stanno già in questo momento raggiungendo i settori costieri della Liguria centro-occidentale, mentre sul resto della Penisola continua a splendere il sole con un’alba caratterizzata da cieli tersi su praticamente tutte le rimanenti regioni. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno ad intensificarsi lungo l’arco alpino dove non sono esclusi locali o brevi nubifragi, in serata e in nottata attenzione alle pianure tra Piemonte e Lombardia dove i temporali risulteranno anche di forte intensità. Possibilità di sconfinamenti anche sui settori pianeggianti e costieri di Veneto e Friuli. Temperature in aumento al Centro-Sud, specie nei valori massimi.

METEO DOMANI venerdì 26 giugno 2020, torna la prevalente stabilità su tutta la Penisola

A partire dalle primissime ore di domani la goccia fredda tenderà ad allontanarsi dal Nord Est riportandoci così in pieno clima stabile e caratterizzato dall’onda anticiclonica. Al mattino sono attesi quindi cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su tutta la Penisola con residui addensamenti ancora presenti al Nord Est. Al pomeriggio qualche isolato temporale potrà interessare l’arco alpino centro-orientale con locali acquazzoni possibili anche sui rilievi del Piemonte oltre che sull’Appennino centrale a confine tra Lazio e Abruzzo. Si tratterà comunque di precipitazioni attese in esaurimento già tra tardo pomeriggio e serata, le quali lasceranno subito spazio ad ampie schiarite e bel tempo prevalente. Per quanto riguarda le temperature, è atteso un ulteriore e lieve rialzo nei valori massimi, mentre le minime si manterranno stazionarie su praticamente tutta Italia.