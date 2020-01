METEO ITALIA – ONDATA di FREDDO ARTICO in arrivo sullo stivale con NEVE a BASSA QUOTA, ecco quando

Giorni della merla alla fine, piuttosto miti Siamo ormai alla conclusione dei giorni notoriamente noti come “giorni della merla”, tradizionalmente i più freddi dell’anno, anche secondo la credenza popolare. Tuttavia gli ultimi giorni sono stati piuttosto miti, anche più del resto di Gennaio, passato in prevalenza sotto l’influenza dell’Alta pressione di origine azzorriana, con temperature oltre la media e generalmente asciutto sull’Italia a parte qualche locale e veloce eccezione. Weekend dalla doppia faccia Siamo alle porte di un weekend dalla doppia faccia: a partire dalla giornata di domani sabato 1° febbraio un vasto e possente promontorio anticiclonico si ergerà sulla nostra Penisola, apportando condizioni meteo di prevalente stabilità, con qualche eccezione di maltempo portata da un flusso atlantico in ingresso da latitudini più settentrionali. Tali correnti si inseriranno comunque in un regime anticiclonico riuscendo a portare poche e occasionali piogge, come abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale. Poi ondata di freddo artico in arrivo Come conseguenza ad un’ondata di caldo che porterà il primo assaggio primaverile in Italia nel weekend ormai imminente, con qualche nota di maltempo occasionale sulla nostra Penisola, a partire precisamente dalla metà della prossima settimana è atteso l’arrivo di una saccatura di origine artico marittima in discesa direttamente dalle Isole Svalbard grazie ad un’elevazione dell’Anticiclone azzorriano fin sull’Islanda. Entriamo maggiormente nel dettaglio.

Nevicate a bassa quota sull’Italia L’ondata di freddo che interesserà la nostra Penisola a partire dalla giornata di mercoledì 5 febbraio riporterà in Italia un clima più similarmente invernale, con nevicate a bassa quota. Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali centri di calcolo, i settori che verranno maggiormente interessati da episodi di neve a bassa quota saranno quelli del versante adriatico tutto. Presto invece ancora per definire la quota neve precisa, per quello bisognerà aspettare ancora qualche giorno.

Ondata di freddo sarà la svolta dell’inverno? Fin ora è stato un inverno piuttosto deludente per gli appassionati di freddo e neve in Italia, ma anche in gran parte di Europa. Questo a causa di un vortice polare compatto che come conseguenza ha l’innalzamento della corrente a getto che tiene a distanza le depressioni e le saccature fredde non solo dallo stivale, ma anche da gran parte dei Paesi europei. L’ondata di freddo potrebbe dunque essere la svolta? Stando alle attuali proiezioni disponibili sembrerebbe di no, con un vortice polare che continuerebbe ad essere in forma e piuttosto accentrato sulla sua sede. Le proiezioni a lungo termine però potrebbero cambiare in qualsiasi momento, pertanto vi invitiamo a rimanere aggiornati sul nostro sito.