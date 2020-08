METEO ITALIA – Ondata di GRANDINATE e NUBIFRAGI pronta a colpire tutte queste regioni OGGI, ecco le PREVISIONI

Meteo – In arrivo la fase clou del peggioramento estivo, ecco le previsioni al dettaglio

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. L’affondo di una vasta saccatura nord atlantica ha portato già nella giornata di ieri condizioni di spiccato maltempo al Settentrione, con lo sviluppo di esteso nuclei temporaleschi e fenomeni localmente a carattere di nubifragio a ridosso dei rilievi a confine tra Liguria ed Emilia-Romagna. Il flusso teso delle correnti lungo le quote medio-alte ha permesso infatti ai fenomeni di restare addossati per più ore in prossimità dell’Appennino settentrionale con gli accumuli pluviometrici che talvolta hanno superato i 100 millimetri nel giro di 24 ore. Nelle prossime ore avverrà il definitivo isolamento del nocciolo depressionario in quota, il quale descriverà una traiettoria sempre più meridionale andandosi così a posizionare al Centro-Sud entro la giornata di domani. Ad esso sarà associato anche un minimo depressionario al suolo che garantirà la presenza di attività temporalesca anche nelle ore notturne. Tendenza ad un generale miglioramento sulle regioni settentrionali grazie alla rapida ripresa dei valori pressori ed una conseguente rimonta dell’anticiclone da ovest. Andiamo però a vedere tutto nel dettaglio con le previsioni di oggi e domani. Nella seconda pagina dell’editoriale approfondiremo invece quanto proposto dai modelli matematici nel medio-lungo periodo.

Meteo oggi 4 agosto 2020, attacco temporalesco al Centro con possibilità di nubifragi sui settori adriatici

Quella di oggi si presenterà dunque come una giornata ad ampi tratti instabile con l’arrivo di correnti perturbate anche sulle regioni centrali. Il nocciolo depressionario in quota inizierà a fare la sua comparsa al Settentrione per poi muoversi rapidamente verso sud. Al mattino il maltempo interesserà ancora una volta le regioni del Nord Italia con temporali diffusi che nelle prossime ore torneranno a generarsi soprattutto al Nord Est e sull’alta Romagna: lo sviluppo improvviso di fenomeni sarà dato proprio dalla circolazione depressionaria in quota che tenderà a migrare verso meridione nelle ore a seguire. Più asciutto in questa prima parte di giornata sul resto della Penisola, salvo possibilità di temporali sparsi sui settori costieri del Tirreno meridionale. Al pomeriggio e in serata pertanto il tempo subirà un rapido peggioramento anche al Centro con attività temporalesca da sparsa a diffusa, specie lungo le coste adriatiche dove non sono escluse locali grandinate. Temperature in generale calo da Nord a Sud specie nei valori massimi.

Meteo domani 5 agosto 2020, maltempo in arrivo sulle regioni meridionali

La giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche ad ampi tratti instabili e perturbate sulle regioni centro-meridionali. Tra circa 24 ore sarà infatti avvenuto definitivamente il “cut-off” della goccia fredda al Meridione con fenomeni molto intensi attesi su diverse regioni italiane. Sin dalle prime ore del mattino piogge e acquazzoni sparsi andranno ad interessare le coste di Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Mentre i temporali inizieranno ad avere origine già dal primo mattino su Campania, Calabria, Sicilia e Basilicata. Nel pomeriggio è attesa però un’ulteriore intensificazione dei fenomeni sull’Appennino centro-meridionale con le precipitazioni che tenderanno ad espandersi fin verso i settori costieri sia del Tirreno che dell’Adriatico. Come anche specificato in precedenza, netto miglioramento al Settentrione dove le schiarite si alterneranno a residui acquazzoni più frequenti sulle regioni nord orientali. Temperature previste in ulteriore calo al Sud, mentre al Centro-Nord è atteso un lieve rialzo. Venti in rinforzo da Nord Est.