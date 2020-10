METEO ITALIA – OTTOBRATA in arrivo, ma anticiclone fino al termine del mese?

Maltempo con le ore contate, ecco dove colpirà oggi

Seconda settimana di ottobre che, come anticipato nei precedenti editoriali, ha visto condizioni meteo instabili o perturbate in Italia con maltempo a più riprese. Anche nella giornata di ieri non sono mancate piogge e temporali che localmente hanno assunto carattere di nubifragio causando anche danni e allagamenti. La giornata di oggi vedrà la circolazione depressionaria in progressivo allontanamento verso l’Europa orientale ma non mancheranno acquazzoni sparsi. In queste ore deboli piogge interessando la Pianura Padana mentre rovesci anche a carattere di temporale si registrano su Toscana e Lazio. Nel pomeriggio piogge sparse soprattutto al Centro-Sud con coinvolgimento anche delle Isole Maggiori. Entro la notte fenomeni in generale esaurimento ovunque ma con nuvolosità irregolare su gran parte dell’Italia.

Meteo weekend: residue piogge prima dell’anticiclone

Terzo weekend di ottobre che vedrò sicuramente un miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola grazie anche al progressivo rinforzo di un piccolo promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale. Il vortice depressionario si sarà ormai allontanato verso est ma le correnti nord-occidentali porteranno ancora qualche nota d’instabilità specie al Centro-Sud. Giornata di Sabato con qualche fenomeni soprattutto sulle zone interne centro-meridionali tra pomeriggio e sera, più asciutto al Nord. Domenica condizioni meteo più stabili ma con qualche acquazzone che potrà ancora interessare le zone interne del Sud. Clima ancora abbastanza freddo per il periodo con temperature anche di 4-5 gradi al di sotto delle medie del periodo ma comunque in ripresa specie nei valori massimi.

Ottobrata per la prossima settimana, ecco quando si riaffaccia l’anticiclone

Alta pressione e ottobrata confermata dall’ultimo aggiornamento del modello GFS per la prossima settimana. Deciso miglioramento delle condizioni meteo in Italia a partire da Lunedì con clima via via meno freddo. Attenzione perché ormai in autunno inoltrato la presenza di anticicloni porta al ristagno d’aria con formazione di nebbie e nubi basse talvolta anche persistenti. L’ottobrata in vista potrebbe comunque essere di breve durata e il mese di ottobre non è escluso possa terminare con un nuovo peggioramento meteo. Già la seconda parte della prossima settimana potrebbe infatti vedere il ritorno di piogge e temporali al Centro-Nord. La tendenza è ancora incerta ma la dinamicità molto elevata del periodo esclude al momento la formazione di anticicloni duraturi sul Mediterraneo.