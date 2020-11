METEO ITALIA: pazza ipotesi di GELO da est secondo alcuni modelli

Infiltrazioni umide e qualche pioggia ma ancora anticiclone prevalente

Il promontorio anticiclonico presente sul Mediterraneo centrale tenderà nelle prossime ore a spostarsi verso la Grecia lasciando scoperta parte dell’Italia. Una vasta saccatura depressionaria si sta infatti allungando verso la Penisola Iberica e un moderato peggioramento delle condizioni meteo è atteso anche su alcune regioni italiane. In particolare nelle prossime ore e poi nella giornata di domani non si escludono piogge sparse al Nord-Ovest, per lo più di debole o moderata intensità. Qualche pioviggine interesserà anche la Liguria orientale e l’alta Toscana. Nuvole e schiarite sul resto della Penisola dove le condizioni meteo si manterranno stabili. A seguire comunque tornerà ancora una volta a prevalere l’anticiclone su buona parte dell’Europa portando sole, nebbie e smog. Attenzione però ai movimenti sul lungo termine con il modello GFS che avanza una pazza ipotesi.

Alta pressione dominante in Italia e non solo ma vediamo fino a quando

Tra il 5 e il 10 di novembre secondo gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli dovrebbe essere ancora l’alta pressione a dominare la scena sull’Europa portando condizioni meteo stabili e clima mite specie in quota. Tra Giovedì e Venerdì il cuore dell’anticiclone dovrebbe posizionarsi tra Europa centrale e Mare del Nord con valori massimi al suolo fino a 1035 hPa. A seguire dovrebbe migrare verso Europa orientale e Balcani sempre tenendo la sua radice sul Mediterraneo centrale. Nel frattempo una circolazione depressionaria dovrebbe farsi largo sull’Europa occidentale con un minimo di bassa pressione intorno a 1005 hPa ad ovest della Penisola Iberica. Solo sul finire della prima decade di novembre questa potrebbe influenzare anche l’Italia portando un peggioramento meteo soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche.

Freddo e neve da est per la seconda metà di novembre?

Modelli piuttosto concordi fino al termine della prima decade del mese con l’anticiclone dominante tra alti e bassi su mezza Europa. A seguire potrebbero esserci però dei movimenti interessanti soprattutto in vista dell’arrivo dell’inverno. Sia il modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano un campo di alta pressione sbilanciato molto a nord, addirittura 1050 hPa tra Russia e Scandinavia. Il modello americano GFS avanza inoltre da ieri una pazza ipotesi di retrogressione di aria molto fredda da est verso il continente europeo. Inutile parlare adesso di dettagli in quanto questa è solo una tendenza meteo basata su pochi run e ad una distanza temporale decisamente troppo elevata. Se andasse in porto comunque anche solo in parte potremmo sperimentare un anticipo d’inverno sulla nostra Penisola con freddo e neve anche a bassa quota.