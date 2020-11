METEO ITALIA: peggioramento alle porte con piogge, TEMPORALI e NEVE

Ancora una giornata di sole in Italia, peggiora sensibilmente a seguire

Penultimo giorno della settimana con l’anticiclone disteso sul Mediterraneo centrale e dunque condizioni meteo più asciutte su buona parte dell’Italia. Anche ieri la goccia fredda spostatasi al Sud non ha mancato di portare temporali e locali nubifragi con danni e allagamenti. Il sole sarà prevalente ma attenzione alle nebbie anche fitte sulla Val Padana e localmente nelle zone interne del Centro. Da segnalare poi nuvolosità irregolare all’estremo Sud con locali piogge nella prima metà della giornata sulla Sicilia orientale. Anche nel pomeriggio tempo stabile e prevalentemente soleggiato da Nord a Sud mentre in serata le prime avvisaglie del peggioramento si avranno al Nord-Est con piogge sparse e neve sulle Alpi fino a 1400 metri. Nella notte i fenomeni si sposteranno rapidamente verso Sud coinvolgendo soprattutto l’Emilia Romagna e le regioni del Centro. Ci aspetta a seguire un Venerdì di maltempo.

Maltempo per Venerdì con piogge, temporali e neve

Come anticipato nei giorni scorsi, domani il fronte perturbato attraverserà la nostra Penisola portando un sensibile peggioramento delle condizioni meteo. Al mattino i fenomeni, localmente anche a carattere di temporale, si concentreranno su Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. Locali piogge non escluse anche su Veneto, Toscana, Lazio, Molise e Sardegna. Fiocchi di neve in calo sull’Appenino dai 900 metri di quello settentrionale ai 1900 di quello centrale. Pomeriggio maltempo che si sposta al Sud ma insistendo anche sul medio Adriatico con piogge e acquazzoni anche intensi. Tra la sera e la notte maltempo al Sud con temporali anche intensi soprattutto su Campania, Basilicata e Calabria. Aria fredda in ingresso sull’Italia dai quadranti nord-orientali e quota neve in calo fin verso i 900-1300 metri sull’Appennino centro-meridionale.

Weekend con rapida rimonta dell’anticiclone, e la prossima settimana?

Isolamento di una goccia fredda in quota secondo i principali modelli per la giornata di Sabato con maltempo che potrebbe insistere al Sud Italia. Netto miglioramento altrove con l’anticiclone in grande spolvero poco più ad ovest. Tra Domenica e Lunedì l’alta pressione dovrebbe riprendere rapidamente possesso della situazione con valori massimi al suolo fino a 1030 hPa tra Francia e Italia. Condizioni meteo che si farebbero di nuovo stabili con sole e nebbie sulla nostra Penisola. Tempo per lo più stabile almeno fino a metà settimana quando il modello GFS propone con l’ultimo aggiornamento un nuovo passaggio perturbato da ovest. Si tratterebbe ancora di una blanda saccatura in gradi però di portare qualche precipitazione soprattutto al Centro-Sud. Peggioramento meteo ben più organizzato invece per l’ultimo weekend di novembre ma qui la distanza temporale è decisamente elevata.