METEO ITALIA – PEGGIORAMENTO in arrivo per infiltrazione di correnti UMIDE, ecco quando

Settimana santa in compagnia della stabilità e del clima primaverile

Questa settimana, che preannuncia l’arrivo del weekend pasquale e dunque denominata settimana santa, si è aperta all’insegna della stabilità, fatto salvo per qualche eccezione al sud Italia in riferimento soprattutto alla regione Sicilia, come vedremo nel prossimo paragrafo. Questo trend continuerà ad interessare anche i prossimi giorni la nostra Penisola, in un contesto anche migliore dato il possibile miglioramento previsto sulla Sicilia stessa. Tutto ciò si inserisce in un clima degno del periodo primaverile inoltrato, soprattutto al centro-nord.

Fenomeni locali nelle zone interne della Sicilia quest’oggi

Nella giornata odierna la nuvolosità irregolare in transito sulla Sicilia non ha mancato di apportare ancora qualche piovasco nelle aree interne, in special modo nel nisseno e nell’ennese. Nella giornata di ieri piogge si erano invece riversate sulle aree sudoccidentali della regione. Questo a causa dell’intrusione di correnti instabili provenienti da una perturbazione che da diversi giorni interessa il Mediterraneo orientale. Nei prossimi giorni però anche il tempo della Sicilia dovrebbe risultare più asciutto e dunque in miglioramento.

Pasqua con qualche nota di maltempo

Dopo una settimana santa di prevalente stabilità che culminerà nella giornata di sabato 11 con temperature che raggiungeranno anche diffusamente i +25°C sulle regioni settentrionali, la giornata di Pasqua, coincidente quest’anno con il giorno del 12 aprile, potrebbe mostrare i primi segnali di cedimento da parte dell’Alta pressione, con locali temporali in arrivo sull’Italia. Sulle zone colpite abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un editoriale apposito.