METEO ITALIA: piogge e TEMPORALI anche intensi, ma l’anticiclone avanza

Maltempo ancora in ITALIA, attenzione nelle prossime ore al SUD

Goccia fredda in arrivo sulle regioni del Sud Italia dove nelle prossime ore le condizioni meteo resteranno ancora instabili o perturbate. Dopo le intense piogge, anche a carattere di temporale, che ieri hanno raggiunto le regioni centrali, oggi il maltempo interesserà il Sud mentre altrove l’anticiclone porterà un rapido miglioramento. Piogge e temporali si segnalano in queste prime ore del giorno su Campania, Puglia Basilicata, Calabria e Sicilia. Sul resto dell’Italia nubi sparse e schiarite ma con tempo via via più asciutto specie al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Nel pomeriggio ancora acquazzoni anche a carattere di temporale specie su Puglia, Basilicata e Calabria. In serata e nottata le precipitazioni si andranno lentamente attenuando pur insistendo ancora soprattutto sui settori adriatici e ionici. Prossimi giorni di nuovo in compagnia dell’anticiclone ma fino a quando?

Anticiclone in rimonta da ovest ma quando durerà?

Maltempo agli sgoccioli con l’anticiclone che preme da ovest e che nel corso delle prossime ore porterà un netto miglioramento delle condizioni meteo a partire dal Nord Italia. Mentre la goccia fredda si allontanerà verso il Mediterraneo orientale un promontorio anticiclonico con radice africana si eleverà dalla Penisola Iberica verso l’Europa centro-occidentale. Valori di pressione al suolo proprio tra Europa centrale e Italia settentrionale fino a 1030 hPa garantiranno di nuovo giornate con tempo stabile e clima piuttosto mite, specie in quota. Tra oggi e Giovedì condizioni meteo stabili dunque soprattutto al Centro-Nord, mentre al Sud avremo sempre qualche nota d’instabilità a causa delle correnti in quota dai quadranti nord-orientali. Entro il weekend nuovo affondo perturbato con calo delle temperature.

Nuova perturbazione e aria più fredda entro il weekend

Tempo che dovrebbe mantenersi stabile fino a Giovedì grazie all’alta pressione sul Mediterraneo, faranno eccezione solo le estreme regioni meridionali dove non mancherà qualche residuo acquazzone. Da Venerdì e poi per il successivo weekend il modello GFS propone anche con l’ultimo aggiornamento un nuovo peggioramento meteo a causa dell’arrivo di una perturbazione che dovrebbe attraversare l’Italia ancora una volta da Nord-Ovest verso Sud-Est. Rapida ma intensa fase di maltempo con le regioni del Centro-Sud più colpite da piogge e temporali. Previsto anche un calo delle temperature su valori di qualche grado al di sotto delle medie e possibili nevicate su Alpi e Appennino fino a quote medio-basse. Ancora anticiclone a seguire in un’alternanza che potrebbe durare fino all’inizio di dicembre.