METEO ITALIA: piogge e temporali ancora nelle prossime ore, ecco dove

Altra giornata di maltempo, e anche ieri non sono mancati allagamenti e danni

Situazione sinottica che vede un minimo di bassa pressione in azione sull’Italia con piogge e temporali sparsi soprattutto sulle regioni del Sud. Un nuova perturbazione si affaccia invece da ovest e un nuovo peggioramento meteo è atteso anche al Nord nelle prossime ore. Anche ieri non sono mancati i danni causati dal maltempo con frane e smottamenti a seguito delle abbondantissime piogge. Al momento condizioni meteo asciutte al Centro-Nord mentre piove al Sud. In particolare acquazzoni localmente intensi e a carattere di temporale stanno interessando la Campania, si sposteranno poi verso la Calabria nelle prossime ore. Ecco allora che al pomeriggio avremo ancora residua instabilità al Sud Italia con acquazzoni sparsi mentre una nuova perturbazione porterà qualche pioggia al Nord-Ovest. Fenomeni poi in estensione anche alle regioni centrali tirreniche e al Sud entro la notte.

Secondo weekend di dicembre con tempo ancora instabile

Tra oggi e domani ancora un flusso di aria più fredda di estrazione polare marittima verso l’Italia con tempo a tratti instabile o perturbato ma non come la fase di maltempo vissuta durante il ponte dell’Immacolata. Il minimo depressionario in transito tra oggi e domani sarà piuttosto blando e passerà un po’ più distante dall’Italia. Condizioni meteo instabili nella giornata di Sabato soprattutto sulle Isole Maggiori ma anche sulle restanti regioni del Sud, deboli piogge possibili anche sulle coste di Toscana e Lazio mentre altrove il tempo sarà via via più asciutto. Nella giornata di Domenica il vortice depressionario raggiungerà la Grecia portando tempo instabile al Sud e un generale miglioramento al Centro-Nord grazie anche ad un piccolo promontorio anticiclonico in espansione verso il Mediterraneo centrale.

Breve pausa asciutta poi nuove perturbazioni atlantiche verso l’Italia

Sia il modello americano GFS che l’europeo ECMWF confermano una pausa asciutta per l’Italia nei giorni centrali del mese di dicembre. Tra Lunedì e Martedì infatti un promontorio anticiclonico potrebbe espandersi sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteo asciutte specie al Centro-Sud. Al Nord già nel corso di Martedì una piccola saccatura atlantica potrebbe riportare le piogge in un contesto comunque decisamente meno freddo di quello attuale. Nella seconda parte della settimana poi il maltempo potrebbe ritornare su buona parte della Penisola a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica. Evoluzione piuttosto simile anche per il modello europeo ECMWF. Flusso atlantico in ripresa e in grande spolvero per l’ultima decade di dicembre, Natale che potrebbe risultare piovoso ma non freddo.