METEO ITALIA, piogge e TEMPORALI e breve su queste regioni con rischio NUBIFRAGI

Breve pausa ma piogge e temporali sono già in viaggio verso l’Italia

Si allontana verso la Penisola Balcanica il vortice depressionario, colmo di aria fredda, che fino a ieri ha interessato l’Italia portando condizioni meteo instabili o perturbate. Particolarmente colpita la Puglia dove i temporali hanno assunto anche carattere di nubifragio causando danni e allagamenti. La giornata odierna vedrà un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo soprattutto al Centro-Nord. Qualche pioggia o acquazzone continuerà invece ad insistere al Sud ed in particolare sui settori Peninsulari. Una nuova fase di maltempo è comunque già in viaggio verso il Mediterraneo e sul finire della giornata avremo infatti un aumento della nuvolosità a partire dai settori più occidentali.

Torna il maltempo con rischio nubifragi per alcune regioni

Nel corso della notte tra Martedì e Mercoledì le prime precipitazioni bagneranno il Nord-Ovest, l’alto Tirreno e la Sardegna. Domani un nucleo di aria fredda in quota farà il suo ingresso dalla Francia sul Mediterraneo centrale. Si verrà così ad approfondire un minimo di bassa pressione proprio davanti l’Italia che porterà condizioni meteo instabili o perturbate almeno fino alla giornata di Giovedì. Entro le prime ore di Giovedì la parte più intensa del maltempo con piogge e temporali soprattutto sulle regioni tirreniche e al Nord-Est ove potrebbero assumere localmente anche carattere di nubifragio. A partire da Venerdì il vortice depressionario si sposterà verso l’Europa orientale con tempo in progressivo miglioramento sull’Italia.

Terza decade di ottobre in compagnia dell’anticiclone?

Ultimo aggiornamento del modello GFS che mostra per l’inizio della terza e ultima decade di ottobre lo sprofondamento di un vortice depressionario tra Europa occidentale e Isole Azzorre. Ne deriverebbe in questo caso la rimonta di un piccolo promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale con condizioni meteo più stabili ma soprattutto clima meno freddo in Italia. Mese di ottobre che potrebbe dunque terminare meno turbolento mentre per quanto riguarda novembre i principali modelli stagionali propendono verso una ritirata dell’autunno. L’anticiclone mostrato dal modello americano non dovrebbe comunque essere molto duraturo e l’incalzare del flusso atlantico potrebbe portare nuove perturbazioni a transitare sul Mediterraneo, magari proprio per gli ultimi giorni dei ottobre.