METEO ITALIA: piogge e temporali in marcia verso il SUD, ecco le regioni più colpite

Saccatura in azione e maltempo verso il Sud Italia

Come anticipato nei giorni scorsi ecco che l’ultima settimana di ottobre inizia con condizioni meteo instabili o a tratti perturbate sull’Italia. In queste ore la saccatura depressionaria attraversa il Mediterraneo centrale e dopo aver portato maltempo al Centro-Nord ora si dirige sulle regioni del Sud. Questa sarà anche l’ultima perturbazione di questo ottobre 2020 in quanto nel corso dei prossimi giorni è prevista l’espansione di un vasto e robusto promontorio anticiclonico a partire dalla Penisola Iberica. Fino ai primi giorni di novembre dovrebbe essere l’alta pressione a dominare riportando condizioni meteo stabili praticamente su tutta l’Italia, attenzione però anche alla formazione di foschie, nebbie e nubi basse nonché ai livelli di smog che torneranno a salire.

Acquazzoni, temporali e locali nubifragi, ecco dove

In queste prima ore di Martedì 27 ottobre piogge e temporali sparsi interessano un po’ tutta la Penisola ed in particolare Lombardia, Veneto, Friuli, Campania e Sicilia. Sulle ultime due regioni queste stanno assumendo anche carattere di temporale risultando particolarmente intense. Nel corso del pomeriggio il maltempo insisterà al Sud Italia ed in particolare su Campania, Calabria e Sicilia. Qualche pioggia ancora possibile su Friuli, Umbria, Marche, Abruzzo e Sardegna ma in generale esaurimento. Tra la sera e la notte ancora piogge su Puglia, Basilicata e Calabria con particolare interessamento dei settori ionici. Tempo in miglioramento altrove ma ecco che si riaffacciano foschie o nebbie sulla Pianura Padana. Quelle in formazione potrebbero essere solo le prime di una lunga serie a causa dell’inesorabile aumento delle pressione atteso entro il weekend.

Weekend di Halloween e Ognissanti in compagnia dell’anticiclone

L’Atlantico dovrebbe chiudere i rubinetti per un po’ e quella in atto sarà l’ultima fase di maltempo del mese. Almeno fino ai primi giorni di novembre i principali modelli confermano condizioni meteo stabili grazie ad un vasto e robusto anticiclone sull’Europa centro-occidentale con valori massimi al suolo fino a 1025 hPa. Nel corso del prossimo weekend, tra Halloween e Ognissanti, l’anticiclone dovrebbe prendere possesso di gran parte del vecchio continente arrivando ad espandersi fin verso le Repubbliche Baltiche. Ci attende dunque un periodo più asciutto in Italia dove però bisognerà fare attenzione al ritorno di nebbie, nubi basse e smog. La prima parte di novembre sembra dunque orientata verso condizioni meteo decisamente stabili in Italia e non solo.