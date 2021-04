METEO ITALIA: piogge, temporali e freddo non mollano la presa, ecco cosa dobbiamo aspettarci

Depressione africana in risalita verso il Mediterraneo

In queste ore una depressione proveniente dal nord Africa sta risalendo verso il Mediterraneo centro-orientale sfiorando anche l’Italia, dove le condizioni meteo subiranno un nuovo peggioramento. Molte nuvole nella giornata di oggi sulle regioni del Sud dove non mancheranno piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche di moderata intensità specie sulla Sardegna. Qualche pioggia anche al Nord-Ovest in particolare su Liguria e Piemonte, su quest’ultimo con neve anche a bassa quota. Molte nuvole in transito su resto dell’Italia ma senza fenomeni di rilievo associati. Nel weekend ulteriore peggioramento meteo con l’ingresso di una goccia fredda.

Meteo weekend: goccia fredda verso l’Italia, instabilità protagonista

Nella giornata di domani, una goccia fredda in quota al momento posizionata sulla Francia si tufferà nel Mediterraneo raggiungendo la Sardegna. Muovendosi poi verso est questa porterà un peggioramento delle condizioni meteo in Italia soprattutto nella giornata di Domenica, questa volta maggiormente coinvolte le regioni del Sud. Rovesci e temporali sparsi non mancheranno comunque anche al Nord-Est e sulle regioni del Centro. Temperature che resteranno di qualche grado al di sotto delle medie su tutta la Penisola con clima dunque ancora piuttosto freddo per il periodo. Prossima settimana che non sarà da meno con instabilità ancora protagonista.

Terza settimana di aprile con il maltempo ancora dietro l’angolo

Prima parte della prossima settimana che vedrà condizioni meteo instabili o perturbate in Italia a causa delle correnti freddi in quota. La depressione si sarà infatti allontanata verso i Balcani ma aria più fredda continuerà ad affluire sul Mediterraneo centrale portando alla formazione di acquazzoni e temporali soprattutto di stampo pomeridiano. Per la seconda parte della settimana l’ultimo aggiornamento del modello GFS mostra ancora una depressione in ingresso sull’Europa centrale e poi sul Mediterraneo la quale non farebbe che mantenere condizioni meteo instabili o perturbate su buona parte dell’Italia.