METEO – Possibili ALLUVIONI in vista, ecco le zone interessate d’ITALIA nel breve termine

Situazione attuale sull’Italia

Salve a tutti lettori del Centro Meteo Italiano! Sull’italia è in azione l’aria polare che è transitata nei giorni scorsi apportando forte instabilità e maltempo di stampo invernale. L’inizio del mese di dicembre non ha disatteso le aspettative dalle proeizioni invernali: sebbene sulle regioni centrali la neve si sia posata soltanto a quote montane, sul nord Italia si sono verificati diversi episodi di neve a bassa quota ed in seguito una poderosa sciroccata che ha permesso agli accumuli pluviometrici nell’appena trascorso fine settimana, di schizzare a 3 cifre. Localmente sul Friuli Venezia Giulia sono stati raggiunti oltre 700 mm di pioggia. Sull’Europa al momento è presente una vasta area depressionaria, con un minimo principale situato ad ovest della Francia con valori di pressione molto bassi al suolo, ed un minimo secondario tra Germania e Benelux di 993 hPa. Sull’Italia continua ad affluire aria instabile da nord-ovest, mentre il vortice depressionario che si trova sulla Francia tra stanotte e domani approderà sul Mediterraneo apportando forte maltempo per il giorno dell’Immacolata.

Forte maltempo in vista, ecco la configurazione come si profilerà

L’ingresso di ulteriore aria di stampo polare permetterà la ciclogenesi sul Mediterraneo: un minimo che si attesterà intorno ai 995 hPa si posizionerà tra Corsica e Sardegna richiamando aria più instabile dall’atlantico e mite dal nord-Africa. Questo mix creerà un vero e proprio “corridoio” d’aria umida dai quadranti sud-occidentali che potrà risultare molto insidioso. Inizialmente la neve si manifesterà anche a bassa quota specie sul nord-ovest dove si formerà un cuscinetto d’aria fredda al suolo che permetterà alle nevicate di calare fin sui 500 metri di quota. Poi attenzione ai versanti Tirrenici delle regioni centrali e al nord-est italico, in quanto sono previsti accumuli di pioggia fino a 3 cifre. Le intense precipitazioni si andranno a sommare a quelle che si sono manifestate nei giorni scorsi, e potranno arrecare problematiche non solo alla viabilità ma anche aprire possibili brecce negli argini dei fiumi e generare smottamenti dei terreni. Vediamo cosa accadrà nello specifico!

Accumuli pluviometrici alluvionali, ecco le aree interessate

Come detto nel precedente paragrafo la settimana sarà interessata da più impulsi di aria perturbata, grazie ad un flusso atlantico in grande spolvero. Sebbene il mese di Novembre sia stato parzialmente avaro, questo inizio di Dicembre potrebbe risultare molto diverso rispetto a come eravamo abituati. Le piogge domani saranno molto intense specie sui settori sopravento, a causa del fenomeno dello stau. La ventilazione disponendosi da sud-ovest impatterà i massicci montani dell’Italia centrale e del nord-est, inasprendo le precipitazioni nel corso della giornata. Sono attesi infatti picchi di 100-150 millimetri tra le Alpi Bellunesi e le Alpi Carniche, dove non si esclude un allertamento di massimo grado si per la criticità idrogeologica che idraulica. Precipitazioni a 3 cifre anche su Toscana, Lazio e Abruzzo dove non mancherà il rischio per possibili esondazioni di corsi d’acqua. Il maltempo potrà prolungarsi fino al termine della settimana, come vi spiegheremo nel prossimo paragrafo.