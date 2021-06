METEO ITALIA – Prima ONDATA di CALDO di GIUGNO all’esordio, con TEMPERATURE fino a 32-34 GRADI

Condizioni meteo di oggi in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano e buon inizio di weekend! Siamo alle porte di una lunga fase stabile e calda, dopo una settimana pienamente perturbata e caratterizzata da temporali pomeridiani a più riprese. In questi giorni alcune località sono state investite da abbondanti grandinate che hanno danneggiato anche le colture. Quest’oggi la situazione meteo risulta molto più stabile, con le correnti in quota che stanno lasciando gradualmente spazio a quelle anticicloniche. Avremo ancora una circolazione parzialmente instabile, che garantirà la formazione di rovesci pomeridiani al sud. Ecco come e quando.

Previsioni meteo odierne: residua instabilità

Meteo sabato – Come anticipato un nocciolo d’aria più fredda in quota presente sui paesi dei Balcani, instaurerà una cumulogenesi temporalesca sulle regioni del meridione: a partire dalle prime ore del pomeriggio si potranno formare temporali su Campania, Basilicata, Appennino Silano fin verso l’Aspromonte; non mancheranno temporali anche sui settori orientali della Sicilia che in questi giorni ha visto molte piogge, ma anche sulle aree interne della Sardegna. Saranno possibili piogge molto localizzate sull’arco Alpino di Piemonte, Trentino e Friuli e sull’Appennino settentrionale. Poi da domenica si prospettano giornate decisamente migliori e volte alla stabilità anche sui rilievi.

Da domenica tanto sole e caldo, ma attenzione al sud

Meteo anticiclone – Da domenica dunque spazio all’estate da nord a sud: avremo un incremento generalizzato delle temperature e ampie schiarite su tutto lo stivale. I valori termici potranno raggiungere tra questa domenica e lunedì picchi fino a 32-34°C sulle aree più riparate dello stivale, con valori anche al di sopra delle medie del periodo. Da segnalare una goccia fredda in isolamento sulla Grecia che potrebbe lambire marginalmente il sud Adriatico e determinare qualche nota d’instabilità proprio all’estremo sud. Per i modelli matematici non si intravede via d’uscita con una fase stabile prolungata e imperturbata.

