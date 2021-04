METEO ITALIA – PRIMAVERA in stallo, con ancora INSTABILITA’ e TEMPERATURE miti ancora lontane, ecco le PREVISIONI

Meteo – tempo instabile anche per questa domenica

Salve e buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano. Siamo in attesa dell’arrivo delle piogge, innescate dalla presenza di un centro di bassa pressione attualmente intorno ai 1010 hPa. Questo minimo si trova a ridosso della Sardegna e nelle prossime ore si sposterà permettendo la formazione di nuclei convettivi e precipitazioni su buona parte dello stivale. Proprio nel corso del pomeriggio saranno possibili piogge al settentrione e fenomeni molto intensi specie sulle regioni centrali. Si prospetta per la giornata odierna il ritorno della neve a quote relativamente basse per il periodo, ma vediamo dove!

Nevicate tardive sulle Alpi ed in Appennino

Come già anticipato arriveranno copiose nevicate in montagna specialmente sui settori centrali: la quota neve si attesterà tra i 1500 ed i 1600 metri sulle Alpi; discorso ben diverso sull’Appennino dove potrà spingersi fin sui 1300 metri, con fenomeni piuttosto abbondanti tra Lazio e Abruzzo. Anche sulle zone montuose della Sardegna potrà nevicare copiosamente al di sopra dei 1200 metri, grazie alla vicinanza del minimo depressionario che garantirà instabilità per l’isola Sarda. Guardando al sud, la neve farà ritorno anche sul massiccio della Sila dalle quote più elevate (1700 metri). La settimana sembrerebbe continuare sulla falsa riga del periodo vigente, con instabilità protratta.

Tendenza meteo per la settimana

Meteo settimana – Dagli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici la settimana entrante dovrebbe proseguire con instabilità pomeridiana, temperature ancora leggermente al di sotto della media e la persistenza di una circolazione atmosferica orientale, che garantirà la presenza di aria fredda in quota. Dunque si rinnoveranno condizioni di maltempo sullo stivale, con precipitazioni che si innescheranno specie a partire dalle zone montane e fenomeni convettivi a più riprese. Dalla seconda parte della settimana le cose potrebbero cambiare: si intravede infatti la possibilità dell’arrivo di una rimonta anticiclonica. Ecco perché!