METEO ITALIA – Primi TEMPORALI FORTI incombono su diverse regioni italiane, AL VIA LA ROTTURA STAGIONALE. I dettagli

Meteo – ultime ore di bel tempo, poi il grande cambiamento con la rottura stagionale

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Dopo diverse settimane passate ben al di sopra della media stagionale specie al Centro-Sud, è ormai alle porte la rottura stagionale che gli amanti del fresco e della pioggia accoglieranno sicuramente con piacere. Già, perché si tratterà di una lunga parentesi instabile che tra le altre cose potrebbe anche lasciare aperta la porta dell’Atlantico, compromettendo così la prima parte del mese di settembre. Senza comunque andare troppo oltre, in questo editoriale ci soffermeremo sui primi due giorni: oggi e domani saranno infatti un momento chiave oltre che di transizione tra l’anticiclone che ci sta interessando ancora in queste ore e l’arrivo della saccatura atlantica. Attenzione ai fenomeni che, ove colpiranno, potranno risultare anche di forte intensità ed a carattere di nubifragio. Tutte cose sulle quali ci soffermeremo con rigoroso dettaglio in questa prima pagina, mentre a seguire vedremo l’evoluzione proposta dalle ultime uscite dei modelli nel medio/lungo periodo.

Meteo oggi giovedì 27 agosto 2020, prima parte con generale stabilità: poi il primo strappo al Nord

Quella di oggi sarà quindi una giornata inizialmente caratterizzata da maggiore stabilità atmosferica su gran parte del nostro Paese. Sin dalle prime ore di questa mattina infatti gli scatti della moviola satellitare mostrano chiaramente un regime altopressorio ancora ben consolidato nord a sud. Nelle ore pomeridiane locali fenomeni convettivi al pomeriggio potranno avere origine lungo i settori alpini nord orientali con qualche temporale atteso in sviluppo a ridosso delle primissime ore serali su Veneto, Friuli e Trentino orientale. Ancora caldo e stabile sulle regioni centro-meridionali dove per il richiamo di aria caldo umida dal Nord Africa, la sensazione di afa tenderà ad aumentare ulteriormente con i valori di umidità relativa al suolo attesi in progressivo aumento. Attenzione però a partire dalla sera-notte dove sui rilievi a confine tra Piemonte e Lombardia è atteso lo sviluppo dei primi fenomeni temporaleschi molto intensi che inizieranno a concentrarsi inizialmente su Varesotto e Novarese, per poi estendersi localmente ai rispettivi settori di pianura.

Meteo domani venerdì 28 agosto, perturbazione impatta sull’Italia settentrionale portando locali nubifragi

Nonostante i primi evidenti segnali di cambiamento si introdurranno già oggi, la rottura definitiva per l’Estate 2020 sulle regioni settentrionali avrà inizio da domani con l’impatto del fronte perturbato e l’intensificazione del flusso umido dai quadranti sud occidentali che porterà i fenomeni ad addossarsi con maggior forza a ridosso dei rilievi favorendo uno Stau via via più prominente. Al mattino pertanto non sono esclusi locali fenomeni temporaleschi fin verso le zone di pianura, ma si presenteranno in genere più intensi lungo l’arco alpino centro-occidentale. L’avvicinamento mento del fronte perturbato avverrà in modo più significativo tra pomeriggio e sera quando sui rilievi le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi ulteriormente con possibilità di nubifragi su Piemonte, Lombardia e Valle D’Aosta in estensione da Alpi e Prealpi fin verso le zone di pianura in serata. Città come Milano e Torino potranno essere interessate da un forte temporale soltanto in un secondo momento. Resiste generale stabilità atmosferica invece al Centro-Sud con temperature in lieve e ulteriore aumento. Andiamo per a vedere cosa ci dicono le ultime uscite dei principali modelli a riguardo del medio-lungo periodo.