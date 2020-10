METEO ITALIA – prossime ore con MALTEMPO, ecco dove acquazzoni e temporali più intensi

Ultima fase di maltempo in Italia prima dell’anticiclone

Situazione sinottica sull’Europa che vede il transito di una saccatura depressionaria dalla Penisola Iberica verso il Mediterraneo centrale. Peggioramento meteo in arrivo in Italia con piogge e acquazzoni sparsi che stanno già interessando le regioni di Nord-Ovest. Nel corso dei prossimi giorni le precipitazioni raggiungeranno anche il Centro-Sud ma entro la giornata di Mercoledì il sole tornerà prevalente su tutto lo stivale. Si tratterà dell’ultimo peggioramento meteo di questo ottobre 2020 in quanto per gli ultimi giorni del mese resta confermato l’arrivo di un super anticiclone su Europa occidentale e Mediterraneo. Il mese di novembre, ultimo dell’autunno, potrebbe dunque iniziare con condizioni meteo decisamente stabili ma non ovunque soleggiate, ma di questo parleremo nel dettaglio più avanti.

Piogge, temporali e anche neve con questo peggioramento in arrivo

Piogge e temporali che nella prima parte della giornata di oggi, Lunedì 26 ottobre, interesseranno principalmente le regioni di Nord-Ovest. Entro il pomeriggio il maltempo coinvolgerà anche i settori alpini e prealpini centro-orientali come anche la Sardegna. Prime piogge sparse anche sulle regioni del medio versante tirrenico. Tra la sera e la notte condizioni meteo instabili o perturbate su Nord-Est, regioni centrali e Sardegna. Graduale attenuazione dei fenomeni al Nord-Ovest, più asciutto su medio versante adriatico e Sud. Domani, Martedì 27 ottobre, piogge e temporali interesseranno anche le regioni meridionali mentre schiarite sempre più ampie si faranno spazi a partire dalle regioni nord-occidentali. L’aria più fredda al seguito della perturbazione porterà anche un calo delle temperature e un calo della quota neve con fiocchi che sulle Alpi potrebbero scendere entro la prossima notte fin verso i 1200-1400 metri.

Anticiclone confermato, ecco come inizierà il mese di novembre

Maltempo ormai agli sgoccioli, tra fine ottobre e l’inizio di novembre non sono previsti nuovi passaggi perturbati e sembra che l’atlantico possa chiudere i rubinetti per un po’. Almeno fino ai primi giorni di novembre i principali modelli confermano condizioni meteo stabili grazie ad un vasto e robusto anticiclone sull’Europa centro-occidentale con valori massimi al suolo fino a 1030 hPa. Nel corso del prossimo weekend, tra Halloween e Ognissanti, l’anticiclone dovrebbe prendere possesso di gran parte del vecchio continente arrivando ad espandersi fin verso le Repubbliche Baltiche. Ci attende dunque un periodo più asciutto in Italia dove però bisognerà fare attenzione al ritorno di nebbie, nubi basse e smog. La prima parte di novembre sembra dunque orientata verso condizioni meteo decisamente stabili in Italia e non solo.