METEO ITALIA: raffica di perturbazioni in arrivo, ecco fino a PIOGGE e TEMPORALI

Qualche giorno con sole e clima più mite, ma non durerà

Come anticipato nei precedenti editoriali, ultimi due giorni della settimana all’insegna di condizioni meteo più asciutte in Italia grazie alla rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo. L’attuale fase stabile sarà comunque solo una mini ottobrata con temperature in aumento ma non di molto. Temperature in aumento tra oggi e domani specie nei valori massimi, ma che nel complesso non si discosteranno di molto dalle medie del periodo.Il modello GFS propone valori massimi intorno a +20/21 gradi sulla Pianura Padana, +22/23 gradi nelle zone interne del Centro-Sud e localmente +25/26 gradi sulla Sicilia. Aria più fredda raggiungerà poi l’Italia nel corso del secondo weekend di ottobre con l’autunno che farà ancora un balzo in avanti.

Meteo weekend: prima di una serie di perturbazioni in arrivo

Tra Sabato e Domenica l’anticiclone delle Azzorre dovrebbe elevarsi in pieno oceano Atlantico, fino a raggiungere l’Islanda. In risposta una vasta e profonda saccatura depressionaria si allungherà dalla Scandinavia fin sull’Europa occidentale e il Mediterraneo. Nella seconda metà di Sabato prime avvisaglie del peggioramento meteo sulle regioni del Nord con acquazzoni e temporali sparsi. Condizioni meteo instabili o perturbate Domenica su buona parte del Centro-Nord con piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio. Il maltempo sarà accompagnato anche da aria piuttosto fredda per il periodo che porterà dunque un crollo delle temperature ma anche neve sulle montagne. Anche la prossima settimana potrebbe trascorrere all’insegna del maltempo e delle temperature sotto media in Italia.

Autunno scatenato, ulteriori attacchi perturbati per la prossima settimana

Ultimo aggiornamento del modello GFS che conferma un inizio di settimana piuttosto movimentato sull’Italia con l’impulso perturbato che Lunedì dovrebbe raggiungere il Meridione. Attese condizioni meteo perturbate con temporali e anche nubifragi specie su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Entro la metà settimana il minimo dovrebbe poi risalire ed approfondirsi sul medio Adriatico rinnovano condizioni di maltempo su molte regioni specie al Centro-Sud. Un nuovo impulso perturbato potrebbe poi raggiungere il Mediterraneo centrale da nord-ovest ma l’incertezza è ancora elevata. Fino alla metà di ottobre sembra dunque che l’autunno voglia mostrare il suo lato perturbato e anche freddo, le temperature infatti resteranno in linea o spesso al di sotto delle medie del periodo per diversi giorni a partire dal prossimo weekend.