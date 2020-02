METEO ITALIA – Repentine oscillazioni della CORRENTE A GETTO, possibile FREDDO ARTICO con NEVE in arrivo, i dettagli

Correnti nordatlantiche abbandonano definitivamente il nostro Paese

Dopo una prima parte di giornata instabile in Italia, con rapidi fronti perturbati a tratti intensi e accompagnati occasionalmente da attività elettrica, nella seconda parte di giornata salvo qualche acquazzone residuo sulle regioni meridionali della nostra Penisola, le condizioni meteo si rivelano in generale miglioramento grazie al progressivo allontanamento della perturbazione verso i quadranti orientali. Essa lascerà il posto ad una nuova rimonta anticiclonica, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Weekend con la compagnia dell’Alta pressione

Da quanto scritto in precedenza si intuisce dunque che nel prossimo weekend oramai imminente l’Italia verrà interessata dall’ennesima rimonta dell’Anticiclone afro-azzorriano di questo inverno. L’Alta pressione si posizionerà ancora una volta su tutto il Mediterraneo centro-occidentale, portando condizioni meteo di generale stabilità con qualche nebbia. Sulle previsioni valide per il weekend abbiamo tuttavia approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Possibile ondata di freddo in arrivo per la prossima settimana

A questa rimonta dell’Anticiclone durante il prossimo fine settimana seguirà però un nuovo affondo questa volta più freddo di matrice artico marittima. Anche quest’affondo tuttavia risulterà abbastanza rapido grazie ad un’Alta pressione che resterà invadente sul Mediterraneo occidentale. Tuttavia, come vedremo anche nel corso del prossimo paragrafo, tale perturbazione potrebbe riportare in Italia la neve a quote medio-basse, soprattutto sulle regioni adriatiche.