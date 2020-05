METEO ITALIA – residua INSTABILITÀ con locali PIOGGE, ma ATTENZIONE alla PROSSIMA SETTIMANA!

Meteo Italia: analisi sinottica, residua instabilità tra oggi e domani

Un caro buongiorno a tutti i lettori dal Centro Meteo Italiano! Permangono sull’Italia condizioni meteo moderatamente instabili, complice il transito di residue correnti umide dai quadranti nord-occidentali. L’affondo sul vicino Atlantico di una saccatura oceanica, fino alle Isole delle Azzorre, sta favorendo l’espansione di un campo anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale e sulla Penisola Iberica; nel contempo le umide e piovose perturbazioni scorrono a latitudini via via più settentrionali, scivolando verso le nazioni centro-orientali ed il comparto balcanico. Come anticipato, tuttavia, l’Italia verrà ancora parzialmente interessata dalle correnti umide atlantiche, rinnovando nella giornata odierna addensamenti irregolari e locali rovesci; i fenomeni interesseranno con maggior probabilità i settori montuosi ed interni del Centro-Sud durante le ore diurne.

Locali rovesci e temporali nel weekend, temperature gradevoli

Meteo Italia – Come anticipato nel precedente paragrafo, nonostante il campo barico sia in graduale aumento sull’Italia, l’atmosfera permane ancora parzialmente instabile; infiltrazioni umide occidentali rendono i cieli variabili a tratti nuvolosi, in questo inizio di giornata su gran parte del Centro-Sud, con deboli piogge o pioviggini localizzate tra Umbria, Marche ed Abruzzo. Nella seconda parte di giornata acquazzoni e locali temporali potranno rinnovarsi lungo l’Appennino centro-meridionale ed Alpi centro-orientali; possibile coinvolgimento anche dei settori pedemontani e costieri di Marche, Abruzzo, Basilicata e Friuli tra il tardo pomeriggio e la sera. Situazione meteo sostanzialmente invariata nella giornata di domani, domenica 3 maggio, salvo maggiori aperture; temperature diffusamente primaverili con punte locali di +25°C.

Anticiclone pronto a raggiungere l’Italia la prossima settimana

Meteo Italia – L’anticiclone in espansione in queste ore sul Mediterraneo occidentale e sulla Penisola Iberica, riuscirà a raggiungere anche l’Italia con l’inizio della prossima settimana; l’asse del promontorio si manterrà sostanzialmente poco ad Ovest della Penisola, proteggendo con maggior efficacia in particolare le regioni occidentali italiane e le due Isole Maggiori. Occasionali disturbi diurni, invece, potranno rinnovarsi lungo l’Appennino e le Alpi orientali con i fenomeni che potrebbero in alcune casi sconfinare sulle vicine aree di pianura. Fase anticiclonica alle porte, quindi, ma con qualche insidia pomeridiana; le temperature subiranno un deciso aumento, con picchi massimi al Nordovest, centrali tirreniche e Sardegna superiori ai +25°C. Quanto durerà l’anticiclone?