METEO ITALIA – residui acquazzoni e temporali, ma l’ANTICICLONE AFRICANO è in forte pressing

Residua instabilità diurna sull’Italia, ma è in arrivo l’anticiclone africano

Meteo Italia – Buongiorno e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano! Le condizioni meteorologiche in Italia tenderanno verso il bel tempo nei prossimi giorni, ma prima bisognerà fare i conti con una residua instabilità diurna. La mattinata odierna si è aperta con addensamenti sparsi al Sud, Sicilia tirrenica, tra Umbria e Toscana nonché sulla Romagna; si tratta, tuttavia, al momento di innocua nuvolosità prevalentemente medio-bassa. Nelle prossime ore il riscaldamento diurno ed un’atmosfera ancora parzialmente instabile, favoriranno lo sviluppo di nubi convettive a ridosso dell’Appennino a cui faranno seguito acquazzoni e temporali; i fenomeni potranno parzialmente sconfinare alle adiacenti aree di pianura di Campania e Basilicata. Altrove prevarranno le schiarite, fatta eccezione per nevicate da addossamento sulle Alpi occidentali. Da Ovest, tuttavia, preme con forza l’anticiclone nord Africano, portando una fase di bel tempo e caldo fuori stagione a partire dalla giornata di domani.

Bel tempo e temperature in forte aumento da domani

Meteo Italia – Come anticipato, l’anticiclone africano è in forte pressing sull’Italia e ben presto porterà una fase stabile e calda su tutte le regioni; la presenza di una vasta area ciclonica tra Portogallo ed Isole delle Azzorre, favorirà la risalita di masse d’aria decisamente calde per il periodo, andando a stabilizzare il vasto promontorio altopressorio in espansione sul Mediterraneo centro-occidentale. Da domani e per gran parte della settimana ci attende una fase stabile e con temperature estive, specie al Nordovest, Sardegna e settori tirrenici; una lieve flessione termica potrebbe giungere sui settori adriatici nella giornata di giovedì, ma sarà solo momentanea. La fase 2, al via nella giornata di domani 4 maggio, sembrerebbe quindi essere caratterizzata da condizioni meteo quasi estive, almeno nella sua prima parte.

Meteo Italia: possibile break instabile giovedì 7 maggio

L’anticiclone in arrivo sull’Italia manterrà i suoi massimi pressori ad Ovest della Penisola, lasciando a tratti scoperti i settori orientali a possibili infiltrazioni più fresche ed instabili dai Balcani; un possibile rapido impulso instabile potrebbe transitare sull’Italia nella giornata di giovedì. Si tratterà comunque di un momentaneo calo barico, favorendo il transito di acquazzoni e temporali irregolari ed un momentaneo calo termico; le regioni maggiormente esposte ai fenomeni ed al calo delle temperature saranno quelle centro-meridionali, con particolare riferimento a quelle adriatiche. Come anticipato si tratterà di fenomeni per lo più a ciclo diurno, quindi in rapida attenuazione durante le ore serali; il calo termico sarà però momentaneo, già da venerdì l’anticiclone tornerà più forte di prima con il bel tempo che abbraccerà tutta l’Italia.