METEO ITALIA – Residui ACQUAZZONI o TEMPORALI, ma il CALDO incombe su molte regioni

Meteo – tra oggi e domani qualche temporale tenderà ad avere origine sui rilievi appenninici e parte di quelli alpini

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Dopo aver assistito ieri ad una giornata caratterizzata da tempo sensibilmente instabile al Nord, con piogge e acquazzoni sparsi accompagnati da attività elettrica più o meno frequente, nelle prossime ore andremo incontro ad un generale miglioramento del tempo grazie alla progressiva rimonta dell’anticiclone che nel corso del week end ci riporterà in Estate su buona parte della nostra Penisola. All’indomani però di un POSSIBILE nuovo peggioramento di stampo atlantico che potrebbe raggiungerci intorno alla metà della prossima settimana, con maltempo diffuso e piogge anche di forte intensità. Al momento però saranno necessari nuovi aggiornamenti da parte dei principali centri di calcolo ma ne parleremo meglio nella seconda pagina dell’editoriale. Andiamo intanto a vedere con maggior dettaglio quello che ci aspetta tra oggi e domani con la graduale tendenza al miglioramento che ci farà assaporare di nuovo condizioni di clima estivo.

Meteo oggi giovedì 3 settembre 2020, ultimi temporali sull’Appennino, poi andremo incontro a tempo più stabile

La giornata di oggi vedrà tempo ancora instabile a tratti sul nostro Paese, per la residua influenza di un nocciolo depressionario in quota che porterà alla formazione di attività temporalesca sparsa lungo la catena appenninica e qualche acquazzone sulle Alpi nord orientali. Le condizioni meteo si presenteranno comunque pressoché stabili e asciutte su gran parte del Paese, specie a ridosso dei settori costieri e di pianura, con le schiarite che prevarranno a locale nuvolosità in transito. Qualche disturbo in più lo potremmo trovare all’estremo meridione dove sono attesi ancora addensamenti in risalita dal Nord Africa, ma che difficilmente daranno luogo a fenomeni intensi se non locali piovaschi nel sud della Sicilia. Sull’isola sono comunque attesi di temporali nelle ore pomeridiane che potranno sconfinare localmente lungo i settori costieri settentrionali per la circolazione meridionale attiva a quasi tutte le quote. I fenomeni tenderanno comunque ad esaurirsi già nel corso delle ore serali, con residue piogge attese soltanto su messinese e palermitano. Le temperature sono attese in generale rialzo, specie nei valori massimi, mentre la ventilazione al nord tenderà a presentarsi ancora una volta dai quadranti nord orientali.

Meteo domani venerdì 4 settembre, torna l’Estate sull’Italia con bel tempo quasi ovunque e ampie schiarite prevalenti

A partire da domani la rimonta anticiclonica di cui vi abbiamo parlato chiaramente nel primo paragrafo, tenderà a farsi ancora più veemente lasciando così spazio a condizioni di tempo stabile e asciutto su gran parte della nostra Penisola. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi sin dalle prime ore del mattino con la stabilità atmosferica che tenderà a conservarsi anche nelle ore pomeridiane e serali. Tuttavia, locali disturbi saranno ancora attivi sui rilievi della Sicilia e in Calabria meridionale a causa dell’approfondimento di una goccia fredda in quota che tenderà ad accentuare l’instabilità nelle ore diurne con alte probabilità che qualche fenomeno possa raggiungere anche le zone litoranee o di pianura. Come detto le temperature sono attese in generale aumento da Nord a Sud, specie nei valori massimi, mentre la ventilazione tenderà a mantenersi sul regime delle brezze locali senza una direzione significativa. Andiamo però ad approfondire quanto atteso nei giorni successivi nel paragrafo apposito dedicato alla tendenza per i prossimi giorni.