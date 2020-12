METEO ITALIA – Residuo MALTEMPO al Sud, ma è in arrivo una nuova perturbazione con NEVE in pianura

Meteo Italia: fase invernale con maltempo e neve in arrivo in pianura, la situazione

Buona domenica a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Il weekend di Natale è stato caratterizzato da un diffuso peggioramento del tempo per l’arrivo di un nucleo artico; pioggia, grandine e neve fino a bassa quota hanno interessato il centro-nord Italia, mentre nella giornata odierna il vortice di bassa pressione agirà sul basso Tirreno, caratterizzando il tempo sul medio Adriatico e regioni meridionali. Una nuova perturbazione è in arrivo dalla Francia, portando nuovi fenomeni dalla sera a partire dalle regioni di nordovest con neve fino in pianura. Vediamo nel dettaglio che tempo ci attende per oggi ed i prossimi giorni.

Oggi maltempo al Sud, peggiora al nord con neve dalla sera

Meteo Italia – Giornata odierna caratterizzata da molte nubi e precipitazioni sulle regioni meridionali, per la presenza del vortice di bassa pressione. Piogge in particolare attese su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia con quota neve attorno agli 800-1000 metri, fino ai 1200 metri di Calabria e Sicilia. Nubi sparse al centro, specie tra Abruzzo e Lazio, mentre inizialmente i cieli risulteranno poco nuvolosi al nord e Toscana. Una nuova perturbazione, tuttavia, è già a ridosso dell’Arco Alpino, portando neve fino in pianura dalla sera al nordovest in estensione nottetempo anche ad Emilia e Triveneto.

Domani neve in pianura al nord, maltempo al centro

Avvio di settimana dal sapore invernale. La perturbazione in arrivo nelle prossime ore, interesserà il nord Italia anche nella prima parte di lunedì; fenomeni diffusi al mattino su tutte le regioni settentrionali con neve attesa in pianura su Piemonte, Lombardia, Emilia, Triveneto ed entroterra ligure fino a ridosso le coste del savonese e genovese. Piogge in arrivo anche su Sardegna, Campania e regioni centrali con possibili fenomeni intensi sui settori tirrenici; quota neve in aumento dagli 800-1000 metri del mattino sin verso i 1200-1400 metri del pomeriggio. Migliora entro la sera al centro-nord, mentre i fenomeni tenderanno a spostarsi sulle regioni meridionali con temporali in Campania. Il maltempo proseguirà anche nei prossimi giorni, quando sono attesi nuovi impulsi artici con neve abbondanti sui settori montuosi e nuove possibilità per le pianure.