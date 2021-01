METEO – L’ITALIA rivede il SOLE, dopo un lunghissimo periodo PERTURBATO, grazie all’ANTICICLONE

Condizioni meteo attuali, con freddo in graduale aumento nelle prossime ore

Buongiorno a tutti cari lettori del Centro Meteo Italiano. Nell’appena trascorso weekend abbiamo avuto condizioni meteo piuttosto “contrastanti” in Italia: se da una parte al mattino di ieri nevicava in Emilia Romagna con accumulo dai 200 metri di quota con fiocchi a Bologna, Modena e zone limitrofe, dall’altra le zone settentrionali della Sicilia, erano soggette a fortissimi venti di caduta che hanno fatto schizzare la colonnina di mercurio fino a quasi 30°C, battendo tutti i record degli annali climatici della zona. Al momento le condizioni meteo in Italia prevedono la presenza di nubi compatte specie sui settori Adriatici, con cieli sereni al nord Italia, sulla Toscana e sulle zone meridionali della Sicilia. Nelle prossime ore vivremo un miglioramento generalizzato delle condizioni meteo, che risulterà temporaneo a fronte di una nuova fase fredda sull’Italia.

L’anticiclone si estenderà da occidente abbracciando anche l’Italia

Come anticipato nel paragrafo precedente, tornerà a splendere il sole grazie alla spallata dell’anticiclone Azzorriano in rimonta dalla penisola Iberica. Quest’ultimo si paleserà in maniera più consistente dalla giornata di Martedì, con giornate più soleggiate e temperature in aumento specie nei valori massimi. Torneranno le gelate in pianura, grazie alle residue correnti settentrionali che manterranno il clima complessivamente freddo. Nella giornata di domani invece, sarà ancora possibile un passaggio di una goccia fredda in quota, che apporterà residua instabilità specie sui settori Tirrenici delle regioni meridionali. Sul seguito permane l’incertezza di un coinvolgimento più importante di una saccatura d’aria gelida da est, inquadrata da più giorni dalla modellistica previsionale.

Aumentano le possibilità dell’arrivo del gelo da est

Da svariati giorni, i modelli matematici in maniera piuttosto concorde stanno inquadrando la possibilità dell’arrivo di una saccatura d’aria molto fredda da est. Sappiamo infatti che questo tipo di configurazioni, possono apportare un poderoso calo delle temperature specialmente sui settori Adriatici. In caso di termiche molto basse, si può attivare una particolare interazione con il mar Adriatico denominata ASE che permette la formazione di vere e proprie “strisciate” di precipitazioni nevose. Si attendono tuttavia ulteriori conferme, in quanto questa perturbazione potrebbe comportare l’arrivo della neve a quote molto basse sia sulle regioni centrali che meridionali, Sicilia compresa. Questo quadro previsionale è appoggiato dal marcato calo degli indici teleconnettivi che indicano un forte disturbo imminente del Vortice Polare.