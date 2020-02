METEO ITALIA – Sbalzi TERMICI pazzeschi, nuovo CROLLO delle TEMPERATURE in arrivo, ecco quando

2020 fin qui piuttosto estremo in Europa e in Italia

Il nuovo decennio fin qui è iniziato con molti record di temperatura ed eventi meteorologici estremi: dalla temperatura più alta mai registrata in inverno in Norvegia nei primi giorni di gennaio, ad un Anticiclone radicato nel Mediterraneo che ha praticamente avvolto la nostra Penisola per tutta la durata del mese stesso. Per non dimenticare i diversi record stracciati sulla Francia sudoccidentale e anche in Italia grazie all’ondata di caldo fuori stagione nei primi giorni di questo febbraio, valori termici poi crollati di 15°C e più grazie all’arrivo del freddo artico. E, stando alle attuali proiezioni, gli eventi meteorologici estremi non sono finiti qua, come vedremo nei paragrafi successivi.

Ciclone extra-tropicale minaccia l’Europa

Un ciclone extra-tropicale già in piena attività in Oceano tra l’Islanda e la Groenlandia si dirigerà nelle prossime ore verso i quadranti sud-orientali, puntando prima la Gran Bretagna e poi anche l’Europa continentale. Questo ciclone, il cui minimo di bassa pressione attualmente è molto profondo e misura 945hPa, porterà raffiche di vento intense su molte zone europee e si andrà a situare sulla Scandinavia nei prossimi giorni. Sull’argomento abbiamo tuttavia maggiormente approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Sbalzi termici in Italia, nuovo crollo termico in arrivo?

Il clima estremo tuttavia interesserà anche la nostra Penisola: dopo il rialzo termico dei prossimi giorni che verrà adoperato dall’Anticiclone azzorriano che già avvolge l’Italia, una nuova ondata di freddo di origine polare sembrerebbe poter interessare il Bel Paese nella prossima settimana, apportando un nuovo calo delle temperature anche sensibile, soprattutto lungo il versante adriatico. E’ ancora presto per entrare ovviamente nel dettaglio previsionale, ma si tratta di un’ipotesi di cui sia gli spaghi che i centri di calcolo ne confermano la validità.