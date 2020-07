METEO ITALIA – Scoppia il MALTEMPO, prime GRANDINATE e TEMPORALI in arrivo: tutti i dettagli

La giornata odierna apre il mese di luglio e, di fatto, apre l’ennesima parentesi instabile per le regioni settentrionali. Al mattino i primi fenomeni tenderanno ad avere origine sulla medio-alta Lombardia, con i temporali che si presenteranno da sparsi a diffusi nelle prossime ore. Particolarmente colpiti risulteranno i settori delle Alpi centro-orientali e buona parte dell’alto Triveneto . Più asciutto sul resto del settentrione ma con addensamenti sempre più compatti, bel tempo invece al Centro-Sud dove i cieli si presenteranno generalmente sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio e in serata l’instabilità tenderà a subire un ulteriore aumento lungo tutto l’arco alpino, con i fenomeni temporaleschi che risulteranno a tratti intensi e localmente accompagnati da grandinate. Attenzione alle zone di pianura del Piemonte ove non sono esclusi locali sconfinamenti delle precipitazioni. In nottata in modo sparso avranno origine sui settori padani locali temporali, mentre sul resto della Penisola il tempo continuerà a mantenersi generalmente asciutto.

Modelli UKMO e GFS, goccia fredda confermata e calo termico in arrivo

Nel fine settimana prepariamoci dunque ad un generale calo delle temperature: la conferma arriva direttamente dai modelli matematici di questa mattina che descrivono una traiettoria molto appoggiata al territorio italiano per la goccia fredda che tenderà ad isolarsi da Nord nella giornata di venerdì. Oltre alla variazione termica non si escludono quindi temporali anche intensi sui rilievi appenninici centro-meridionali nelle ore pomeridiane e inizio serali. A seguire sembrerebbe invece che l’anticiclone avrà la meglio sull’affondo di una saccatura dal Nord Europa che almeno fino a 24 ore fa minacciava l’Italia nelle precedenti emissioni. Ancora presto comunque per parlarne al dettaglio in quanto molto dipenderà dall’evoluzione sinottica che occuperà la goccia fredda attesa per il fine settimana. Non resta dunque che attendere i prossimi aggiornamenti oltre che l’editoriale più dettagliato sul lungo periodo in uscita alle ore 9:30 sulle pagine del nostro sito.