METEO ITALIA – Scoppiano TEMPORALI VIOLENTI al NORD, impazza il CALDO FURIOSO altrove: ecco le zone più a RISCHIO!

METEO : nubi in aumento al settentrione, mattinata decisamente più calda su praticamente tutta la Penisola

Buongiorno e bentrovati dal Centro Meteo Italiano. Nelle ultime ore si sta intensificando l’ondata di calore che interessa gran parte dell’Europa sud occidentale con l’anticiclone africano che risulta in piena spinta e la sensazione di afa che aumenta di giorno in giorno, specie su regioni tirreniche, aree padane e Meridione. Non tanto nelle temperature massime dove il caldo risulta comunque poco al di sopra della media stagionale, quanto nei valori minimi di questa notte la massa d’aria di origine africana inizia a farsi sentire e non poco. Tuttavia un flusso di correnti umide e instabili sarà foriero di attività temporalesca da sparsa a diffusa sulle regioni settentrionali a partire già dalla giornata odierna, al Centro-Sud ci sarà invece da aspettare ancora. La situazione inquadrata dai modelli matematici per la prossima settimana sembrerebbe essere volta ad un nuovo ed ulteriore rinforzo dell’anticiclone afroazzorriano, con caldo intenso su praticamente tutta Europa. Si tratterebbe con ogni probabilità del periodo più lungo e stabile dell’Estate 2020. Andando però con ordine, bisognerà ancora valutare l’entità del cavo d’onda atteso in questo week end, momento in cui i temporali potrebbero spingersi fin verso le regioni centro-meridionali. Vediamo intanto nel dettaglio il tempo che ci aspetta oggi e domani, mentre guarderemo più avanti nella seconda pagina dell’editoriale.

METEO OGGI mercoledì 22 luglio 2020, peggioramento in arrivo al Nord: caldo in ulteriore aumento al Centro-Sud

La giornata di oggi, mercoledì 22 luglio 2020, si presenterà inizialmente stabile e soleggiata da nord a sud. Come anche conferma l’attuale animazione satellitare infatti i cieli si presentano sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni salvo il transito di locali addensamenti soltanto al Nord Italia ma senza particolari fenomeni associati. Le temperature che stiamo registrando in queste ore si mostrano di qualche grado superiori rispetto ai valori di ieri, inequivocabile segno che stiamo entrando nel cuore dell’ondata calda sulle regioni centrali e al meridione. Nelle prossime ore tuttavia come già anticipato nei giorni scorsi, assisteremo ad un primo e generale peggioramento del tempo lungo l’arco alpino con lo sviluppo di temporali anche intensi, in estensione parziale anche alle zone di pianura tra il tardo pomeriggio e la serata. Particolare attenzione infatti va riposta nelle regioni di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto dove i fenomeni potranno risultare come grandinate o locali nubifragi. Le temperature subiranno un ulteriore rialzo al Centro-Sud, così come anche sulle regioni padane. Vediamo però il tempo atteso domani, quando il maltempo entrerà nel vivo su diverse aree del nostro paese.

METEO DOMANI giovedì 23 luglio 2020, temporali molto intensi sulle regioni settentrionali

Con ogni probabilità anche quella di domani, giovedì 23 luglio 2020, risulterà come una giornata caratterizzata essenzialmente da una Penisola italiana divisa in due parti. Andiamo però con ordine e partiamo da quello che dovrebbe succedere dalle prime ore del mattino. Instabilità ancora presente soprattutto sulle regioni nord orientali e lungo le aree costiere dell’alto Adriatico ove non sono esclusi locali temporali. Sul resto del Paese si rinnoveranno invece condizioni di generale stabilità atmosferica con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio e in serata torneranno ancora una volta fenomeni temporaleschi diffusi su praticamente tutti i settori del Nord Italia con temporali dapprima concentrati sui rilievi di Alpi e Prealpi, successivamente si estenderanno sulle pianure coinvolgendo in nottata anche la Liguria ed il basso Piemonte. Proprio come atteso nel giorno precedente, non è esclusa la presenza di grandinate sparse ed i fenomeni più intendi verranno accompagnati da forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. Per quello che riguarda invece le temperature, esse sono attese in lieve ed ulteriore rialzo al centro-sud, in generale calo invece al Settentrione.