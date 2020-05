METEO ITALIA – Serie di TORNADO lungo la costa italiana spaventano la popolazione: numerose le segnalazioni. Ecco quello che è accaduto nel Lazio

Temporali in atto sull’Italia

Questa mattina abbiamo riportato di alcuni fenomeni molto violenti che si sono verificati nel mondo, alcuni davvero sorprendenti. Torniamo però adesso in Italia, che è nel mirino di una perturbazione e soprattutto al centro in queste ore è attiva notevole instabilità con piogge, temporali e persino dei tornado, che sono stati avvistati lungo la costa laziale. Il resto della settimana e in modo particolare tra oggi e domani il tempo resterà dinamico. Il meteo sull’Italia potrebbe restare instabile sino alla giornata del primo giungo, poi si farà spazio un miglioramento anche se temporaneo e non particolarmente convincente. Il grosso dell’instabilità è in atto al centro, soprattutto tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, dove non sono mancati episodi molto intensi. In particolare, una serie di tornado è stata avvistata lungo il litorale laziale con momenti di stupore e paura nella popolazione ma nessun danno. Si tratta di zone che anche anni fa sono state colpite da fenomeni molto violenti, questa volta però, non emergono notizie di danni.

Tre tornado avvistati lungo le coste laziali

Tre minacciose trombe d’aria a Ladispoli e Passoscuro, si sono rese visibili dalla popolazione a diversi km di distanza. Come riportato da ilmessaggero.it, il fenomeno è stato osservato anche da casello di Maccarese-Fregene, tantissime le segnalazioni. Tanta paura tra i residenti del litorale ma al momento non ci sono notizie di danni. Una tromba d’aria si è avvicinata nella zona di Palidoro sfiorando le abitazioni e u’altra ha interessato il tratto Marina San Nicola, preoccupando non poco gli operatori balneari che proprio oggi hanno inaugurato a fatica la stagione balneare. Tantissime le foto e i video che sono stati diffusi in rete in pochissimo tempo ma come detto al momento non vengono segnalati dei danni.

Brusco calo delle temperature al centro e al sud

Il tempo risulta instabile non solo lungo le coste laziali ma in gran parte del centro e del sud, mentre residui fenomeni si attardano anche tra Veneto ed Emilia Romagna. Proprio in queste ore sta affluendo sull’Italia anche dell’aria più fresca da nordest che avrà il compito di far scendere sensibilmente le temperature anche al di sotto della media stagionale, soprattutto lungo l’Adriatico e nelle zone interne. La situazione nel complesso rimarrà instabile e fresca per tutto il fine settimana, soprattutto nelle zone interne italiane dove saranno maggiormente probabili temporali. Anche la prossima settimana il tempo potrebbe restare parzialmente instabile, con diverse occasioni per piogge e temporali sull’Italia, ne riparleremo.