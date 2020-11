METEO ITALIA: settimana di tempo stabile, MA con alcune ECCEZIONI

Freddo risveglio in Italia, ancora maltempo al Sud

Ultima settimana di novembre che inizia con minime piuttosto frizzanti in Italia dove sulle regioni del Centro-Nord i valori sono prossimi o localmente al di sotto dello zero anche in pianura. Condizioni meteo in miglioramento dopo un weekend di maltempo con temporali e nubifragi anche intensi specie al Sud Italia. Al momento la goccia fredda responsabile del maltempo si è spostata sul nord Africa tuttavia riuscirà ancora a portare piogge e temporali su alcune regioni del Sud. Intanto come anticipato nei giorni scorsi l’alta pressione guadagna nuovamente terreno in Italia con valori massimi al suolo intorno a 1030 hPa. Giornata di oggi ma anche le prossime che trascorreranno con sole prevalente al Centro-Nord. Ancora piogge all’estremo Sud ed in particolare su Calabria ionica e Sicilia dove il maltempo potrebbe insistere tra alti e bassi fino a weekend.

Alta pressione in rimonta poi peggioramento possibile entro il weekend

I principali modelli confermano condizioni meteo stabili in Italia per gran parte della settimana grazie all’alta pressione presente prima sull’Europa centro-occidentale e poi sui settori orientali. Tra domani e Mercoledì una saccatura depressionaria si spingerà verso la Penisola Iberica portando un peggioramento meteo e un calo delle temperature. Questa potrebbe poi evolvere verso est e nel corso dell’ultimo weekend di novembre portare un peggioramento meteo anche in Italia. Tra Sabato e Domenica sia il modello americano GFS che l’europeo ECMWF mostrano un vortice ciclonico in risalita sul Mediterraneo e in grado di portare piogge, temporali e anche locali nubifragi specie al Centro-Sud. Da valutare anche possibili infiltrazioni di aria più fredda dai quadranti nord-orientali, ipotizzati soprattutto dal modello europeo.

Meno anticiclone e più piogge per l’inizio di dicembre?

Novembre sta per concludersi e possiamo già dire che salvo alcune eccezioni è stato un mese non solo mite ma anche molto secco. Proprio nell’ultimo weekend del mese è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione ma il deficit pluviometrico è ancora troppo per essere risanato. Quello che i principali modelli ci mostrano sul lungo periodo è una ripresa del flusso atlantico e soprattutto degli scambi meridiani. Nei primi giorni di dicembre l’alta pressione potrebbe finalmente ritirarsi nella sua sede naturale, cioè sul basso atlantico, lasciando così spazio affinché diversi affondi perturbati possano raggiungere l’Europa e il Mediterraneo. Il modello americano sul lunghissimo periodo azzarda delle vere e proprio manovre invernali ma ovviamente queste restano per ora solo ipotesi. Probabilmente dicembre 2020 inizierà piovoso e poi forse anche freddo e neve raggiungeranno la nostra Penisola.