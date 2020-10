METEO ITALIA – settimana movimentata, ecco il MALTEMPO a più riprese con clima FREDDO

Minino depressionario in azione sul Mediterraneo

Situazione sinottica sull’Europa che vede un minimo di bassa pressione con valori minimi al suolo intorno a 1005 hPa proprio sul Mar Tirreno. Condizioni meteo instabili o perturbate interesseranno l’Italia nel corso della giornata odierna con piogge e temporali localmente anche intensi specie al Sud. Il vortice ciclonico giunto nella giornata di ieri ha portando severo maltempo su molte regioni e non sono mancati temporali, neve e vento molto forte. Precipitazioni più intense si registrano in queste ore sulle coste della Romagna e tra Campania, Puglia e Basilicata dove sono localmente anche a carattere di temporale. Nel corso del pomeriggio migliora al Nord mentre piogge e acquazzoni insisteranno ancora al Centro-Sud. Tutta la settimana sarà molto movimentata e vedrà maltempo a più riprese.

Clima autunnale e freddo per il periodo, valori sotto media in Italia

L’affondo giunto nel weekend ha portato anche un sensibile calo delle temperature con valori che attualmente sono anche di 6-8 gradi al di sotto delle medie del periodo. Sulle Alpi è arrivata la neve che localmente è caduta anche sotto i 1000 metri. Le temperature dovrebbero rimanere ancora al di sotto delle medie per buona parte della seconda decade di ottobre regalandoci un clima praticamente tardo autunnale. Nelle prossime ore, e poi tra Mercoledì e Giovedì, la neve potrebbe fare ritorno anche sull’Appennino centrale. Il modello americano GFS mostra un aumento delle temperature sopra le medie del periodo solo dal 22 di ottobre ma la distanza temporale fa si che questa al momento sia solo una remota ipotesi.

Nuova goccia fredda con il secondo impulso instabile

Giornata di Martedì 13 ottobre che vedrà un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo in Italia grazie all’allontanamento verso i Balcani del minimo depressionario. L’ultimo aggiornamento del modello GFS conferma però l’ingresso di un nuovo nucleo freddo in quota dalla Francia sul Mediterraneo nella giornata di Mercoledì. Seconda parte della settimana che dovrebbe dunque vedere una nuova fase di maltempo soprattutto al Centro-Sud. Piogge e temporali che Giovedì potrebbero anche assumere carattere di nubifragio specie lungo le regioni tirreniche. Condizioni meteo in miglioramento in vista del terzo weekend di ottobre anche se rovesci e temporali potrebbero rimanere sempre in agguato. Nessuna ottobrata in vista per il modello GFS almeno fino ai primi giorni della terza decade di ottobre.