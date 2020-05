METEO ITALIA – Si apre fase CALDA: fino a quando durerà? Tutti i dettagli

METEO : tendenza ad ulteriore aumento termico entro il week end, poi un cambio di rotta (pagina 2 dell’editoriale)

Buongiorno e bentrovati a tutti gli amici del Centro Meteo Italiano. Nella giornata di ieri abbiamo assistito ad un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche, complice anche la rimonta dell’anticiclone africano che trasporta ingenti masse di aria calda. Cieli sereni da Nord a Sud anche questa mattina, come mostra la moviola satellitare salvo innocua nuvolosità alta su Sardegna e regioni nord occidentali. Il week end proseguirà più o meno così seppur con un progressivo aumento della nuvolosità atteso a partire dalla giornata di domenica, giorno in cui non è escluso che possano avere origine lungo l’arco alpino locali temporali al pomeriggio e piogge estese nelle prime ore di lunedì. Andando però con ordine, in questo editoriale cercheremo anche di entrare nel dettaglio delle temperature attese tra oggi e domani, con importanti picchi non solo sulle regioni settentrionali ma anche e soprattutto sulle zone padane prima che arrivino le nubi più compatte.

METEO OGGI 8 maggio 2020, nuvolosità alta in transito ma tempo asciutto su tutte le regioni

Come anche riportato nel bollettino previsionale odierno, la giornata sarà interamente caratterizzata dall’innocuo transito di nuvolosità medio-alta sulle regioni centro-settentrionale alternato a schiarite molto ampie del cielo, specie al Meridione dove prevalgono cieli sereni. La situazione non subirà variazioni di rilievo anche al pomeriggio e in serata, con l’anticiclone che dominerà lo scenario sinottico del nostro paese. La ventilazione tenderà a mantenersi con il regime locale delle brezze, con direzione quindi variabile. Per quanto riguarda le temperature, valori minimi e massimi sono attesi stazionari o in leggero e ulteriore rialzo al Sud Italia. Non si escludono infatti picchi pari a +28°C su Sardegna, sud della Sicilia e zone interne della Puglia. Valori simili non possono essere esclusi nemmeno lungo le zone padane dell’Emilia, più nella fattispecie tra i settori orientali della provincia di Bologna ed il forlivese. Sul resto della Penisola inoltre le massime non scenderanno al di sotto dei +25/+27°C.

METEO DOMANI 9 maggio 2020, nuvolosità in generale aumento ma sempre senza fenomeni

Nella giornata di domani le nubi tenderanno a subire un ulteriore incremento grazie ad un lento ma costante avvicinarsi della perturbazione atlantica che ci interesserà nei giorni a seguire (per i dettagli leggere la pagina successiva dell’editoriale). Per questo motivo comunque le temperature massime tenderanno a rimanere stazionarie al Nord, mentre non si escludono punte di +29°C sulle zone interne di Puglia, cagliaritano e catanese. Al Sud infatti la nuvolosità medio alta tenderà ad essere meno compatta rispetto alla seconda parte del giorno sulle regioni settentrionali. Qualche acquazzone potrà inoltre interessare i rilievi alpini dell’Alto Adige, più o meno a ridosso del tardo pomeriggio e nella prima parte della serata. Altrove invece lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme non sarà seguito da fenomenologia di rilievo. Bel tempo e sole prevalente sul resto d’Italia con il tempo che si manterrà asciutto sia al primo mattino che al pomeriggio e in serata.