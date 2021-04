METEO ITALIA: si avvicina un WEEKEND movimentato, intanto piogge e temporali sparsi nelle prossime ore

Tempo instabile, ecco dove i fenomeni nelle prossime ore

Situazione sinottica che mostra una vasta circolazione depressionaria, con all’interno una goccia d’aria fredda, posizionata sull’Europa centro-orientale. Questa interessa anche l’Italia portando nelle prossime ore condizioni meteo instabili con piogge e temporali sparsi. In queste prime ore del giorno locali fenomeni si segnalano sul Piemonte ma entro la mattinata potrebbero interessare anche altre regioni del Nord con neve sulle Alpi fin verso i 600-800 metri. Nel pomeriggio condizioni meteo instabili su buona parte del Nord ma anche nelle zone interne del Centro, in particolare su Toscana e Lazio. Nuvolosità in aumento anche all’estremo Sud con piogge in arrivo su Sicilia e Calabria.

Goccia fredda che si tuffa sul Mediterraneo e depressione africana in risalita

Nell’ultimo giorno della settimana la goccia fredda presente sul cuore dell’Europa tenderà a tuffarsi sul Mediterraneo occidentale. Allo stesso tempo una depressione in risalita dal nord Africa con un minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hPa transiterà vicino la Sicilia. Condizioni meteo instabili nella giornata di domani sopratutto su Isole Maggiori e regioni del Sud dove avremo molte nuvole associate a piogge generalmente di debole o moderata intensità. Molte nuvole anche sul resto d’Italia ma senza precipitazioni di rilievo associate. La goccia fredda sul Mediterraneo porterà un peggioramento meteo ulteriore nel corso del weekend.

Weekend in compagnia del tempo instabile o perturbato con piogge e temporali

Principali modelli che mostrano la goccia fredda in quota raggiungere la Sardegna nella prima parte del prossimo weekend. Muovendosi poi verso est questa porterà un peggioramento delle condizioni meteo in Italia soprattutto nella giornata di Domenica, questa volta maggiormente coinvolte le regioni del Sud. Rovesci e temporali sparsi non mancheranno comunque anche al Nord-Est e sulle regioni del Centro. Instabilità che si protrarrà poi anche nei primi giorni della prossima settimana quando il rischio di acquazzoni e temporali, soprattutto a sviluppo pomeridiano, sarà ancora molto elevato.