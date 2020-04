METEO ITALIA – Si va verso un FINALE di APRILE di MALTEMPO sullo stivale, ecco tutti i dettagli

Migliorano le condizioni meteo al centro-nord

Nella giornata odierna è stato piuttosto visibile dal satellite meteorologico il miglioramento nitido delle condizioni meteo rinvenuto sulle regioni centro-settentrionali, laddove nei passati giorni ha insistito spesso la nuvolosità. Quest’oggi infatti, grazie al progressivo allontanamento e all’esaurimento della depressione afro-mediterranea dei passati giorni, i cieli sono apparsi generalmente soleggiati e con pochi disturbi. Tali condizioni di cielo sereno persisteranno e si rinnoveranno anche nel corso della serata corrente, con il tempo che dunque rimarrà asciutto in tutto questo macro-settore, come era chiaro dal quadro previsionale disponibile già ieri.

Qualche pioggia persiste al sud, ma in miglioramento

Contestualmente, un minimo miglioramento delle condizioni meteo è stato possibile notarlo anche al sud, dove il maltempo quest’oggi si è comunque manifestato (e, come vedremo all’interno del prossimo paragrafo, continuerà a farlo), ma ha interessato esclusivamente poche aree. Mentre infatti le piogge erano più sparse e diffuse, nella giornata di oggi venerdì 24 aprile appaiono più circoscritte allo Stretto di Messina e alle aree ad esso adiacenti. Tuttavia gli accumuli risultano piuttosto scarsi e solo localmente leggermente oltre i 10 millimetri, a causa di fenomeni altrettanto deboli o al più moderati che si sono riversati al suolo.

Incorriamo in un weekend prevalente stabile, ma con qualche disturbo

Stiamo ormai incorrendo verso un weekend prevalentemente stabile, ma non senza qualche disturbo: nella serata di domani sabato 25 aprile, in concomitanza della Festa della Liberazione, un peggioramento coinvolgerà l’estremo nord Italia a causa dello scorrimento di correnti atlantiche oltralpe. Nella giornata di domenica 26 inoltre, grazie all’infiltrazione di correnti più fresche e instabili di matrice atlantica all’interno del bacino del Mediterraneo, un peggioramento delle condizioni meteo è atteso sulla Sicilia, dove le piogge si riverseranno in maniera piuttosto diffusa, ma senza eccessi di intensità. Sul dettaglio previsionale abbiamo tuttavia approfondito all’interno di un apposito editoriale.