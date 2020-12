METEO ITALIA, situazione NEVE su ALPI e APPENNINO: tutti i dettagli e previsioni

Neve record sulle Alpi

Dall’inizio del mese di Dicembre che la neve è arrivata sulle regioni settentrionali del Paese e fino a quote pianeggianti. Poi negli ultimi giorni le temperature sono aumentate di qualche grado con le piogge prevalenti in pianura mentre le nevicate sono continuate a cadere in montagna specie sulle Alpi centro-orientali raggiungendo quantitativi record. Dai 1000-1400 metri di quota si misurano spessori oltre il metro, si raggiungono i 2 metri di neve invece sulle Alpi centro-orientali dai 1500-1700 metri di quota.

Neve anche in Appennino

Con le correnti prevalentemente occidentali la dorsale appenninica ne ha risentito maggiormente dei richiami più miti con la quota neve che una volta calata fino al fondovalle sul settore settentrionale è risalita fino e oltre i 1500 metri di quota. Tuttavia tra Liguria, Emilia Romagna e Toscana lo spessore del manto nevoso al di sopra dei 1500 metri di quota raggiunge i 70-80 centimetri, piuttosto inferiori invece le nevicate e gli accumuli al suolo alla medesima quota su Umbria, Marche ed Abruzzo. Giusto qualche spolverata di neve al meridione, Sila e Gennargentu.

Previsioni meteo Italia

Ancora maltempo nelle prossime ore e nevicate sulle Alpi ed in Appennino con una circolazione di bassa pressione attiva sull’Italia con valori di pressione al suolo pari a 1000 hPa. Nevicate intorno alle quote medie al centro e al sud Italia, fino a quote molto basse invece sulle Alpi. Nuovo round nevoso ancora nei prossimi giorni con nevicate moderate sulle Alpi ed in Appennino, poi Anticiclone e con esso tanto sole e clima più mite, attenzione in questo caso alle valanghe sulle Alpi con l’aumento delle temperature.