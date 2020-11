METEO – ITALIA sotto l’anticiclone ma qualche PIOGGIA potrebbe superare la barriera

Debole perturbazione in arrivo in Italia con qualche pioggia al seguito

Giornata odierna che trascorrerà con condizioni meteo stabili da Nord a Sud a causa dell’anomalo anticiclone posizionato sull’Europa. Nella giornata di domani però una debole saccatura atlantica potrebbe fare il suo ingresso sul Mediterraneo portando qualche pioggia sparsa sulla Sardegna ed entro la notte anche sulle coste della Toscana. Tra Giovedì e Venerdì potrebbero essere le regioni centrali, ed in particolare i settori tirrenici, a vedere nuvolosità in transito associata a piogge sparse. Entro il weekend qualche precipitazione non esclusa anche su Campania e Sicilia, ancora tempo asciutto altrove. Prossima settimana che potrebbe iniziare con una nuova espansione dell’anticiclone anche se tuttavia la traiettoria resta incerta. Attenzione infatti ad un goccia fredda che dai quadranti nord-orientali potrebbe raggiungere l’Italia portando un peggioramento meteo e un calo delle temperature.

Novembre: anticiclone anomalo con nebbie e smog

Le anomalie di pressione di questa prima decade di novembre sull’Europa non lasciano certo spazio all’immaginazione. Nei prossimi giorni l’anticiclone si indebolirà sul vecchio continente anche sotto la spinta di un incessante flusso atlantico che però non riuscirà più di tanto a scendere di latitudine. Salvo qualche pioggia sparsa sarà il sole a prevalere ma in buona compagnia di nebbie e nubi basse. Attenzione poi ai livelli di smog in crescita su diverse regioni d’Italia. Finale di autunno anomalo e anticiclone per tutto il mese? Per diversi modelli sembrerebbe di si anche se le ultime uscite mostra la possibilità di circolazioni fredde orientali sulla nostra Penisola. Sul fronte temperature queste saranno ancora sopra le medie del periodo con clima mite specie in quota dove non saranno presenti le inversioni termiche a dare una parvenza di autunno.

Vortice polare compatto e anticiclone fino a inizio dicembre?

Superata la metà di novembre sia il modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano una nuova espansione dell’anticiclone verso l’Europa. Cuore caldo dell’anticiclone posizionato tra Spagna e Francia per il modello europeo che vedrebbe comunque condizioni meteo asciutte in Italia anche se con qualche infiltrazione fredda dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Per GFS l’alta pressione seguirebbe una traiettoria più elevata raggiungendo la Scandinavia e permettendo ad una goccia fredda vera e propria di raggiungere il Mediterraneo centrale. Tutto ciò comunque anche a causa di un vortice polare sempre più compatto e dunque poco propenso a scambi meridiani. Poche piogge per la nostra Penisola forse anche per tutta la seconda decade e l’inizio della terza decade di novembre. Sul fronte delle temperature invece potremmo avere anche un calo dopo metà mese.