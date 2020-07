METEO – ITALIA sotto assedio dei temporali ma prossima settimana torna l’ANTICICLONE

Il maltempo colpisce l’estate nel cuore, vediamo come potrebbe finire luglio

L’estate a cui siamo abituati, quella con sole e temperature ben al di sopra delle medie per intere settimane, in questo 2020 sembra del tutto assente. Come anticipato nei precedenti editoriali anche in questa settimana le correnti nord-occidentali hanno mantenuto le temperature localmente sotto la media e portato condizioni meteo a tratti instabili. Anche la giornata di ieri ha visto violenti temporali in particolare sulla città di Palermo dove ci sono state anche vittime. Non ci sarà tregua neanche nei prossimi giorni quando una goccia fredda in quota scivolerà lungo l’Adriatico portando una nuovo peggioramento meteo in Italia. Nel weekend ci attendiamo ancora tempo instabile con piogge e temporali con un miglioramento che però dovrebbe arrivare entro Domenica. Solo durante la prossima settimana l’anticiclone potrebbe riprendere il possesso del Mediterraneo portando sole e caldo.

Da domani nuova sfuriata temporalesca in Italia, ecco i dettagli meteo

Ancora correnti nord-occidentali nella giornata di oggi, Giovedì 16 luglio, con acquazzoni e temporali che interesseranno soprattutto le regioni di Nord-Est e l’Appennino centro-meridionale. Tra la sera e la notte ulteriore peggioramento delle condizioni meteo sul Triveneto con temporali diffusi localmente anche di forte intensità. Venerdì 17 luglio la goccia fredda in quota sfiorerà il Mar Adriatico con piogge e temporali che interesseranno dapprima il Centro-Nord e poi anche le regioni del Sud. I fenomeni più intensi si avranno probabilmente su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale. Nella giornata di Sabato condizioni meteo ancora instabili al Sud con piogge e temporali sparsi mentre migliora al Centro-Nord. Tempo più stabile nella giornata di Domenica con temperature in aumento, non mancheranno comunque locali fenomeni pomeridiani specie sui rilievi.

Sole e caldo per la prossima settimana, l’anticiclone prova a rimontare

Temperature che al momento si presentano in linea, o localmente anche al di sotto rispetto alle medie del periodo, su buona parte dell’Italia. Dopo un mese di giugno con temperature pressoché in media, l’estate sembra voler proseguire con un trend simile anche per luglio. La prossima settimana è previsto comunque un incremento termico stando alle ultime uscite dei principali modelli grazie alla rimonta sul Mediterraneo centrale di un piccolo promontorio anticiclonico. In particolare tra Lunedì e Mercoledì l’anticiclone dovrebbe portare sole prevalente al Centro-Sud con temperature di qualche grado al di sopra delle medie, nessun caldo eccessivo dunque. Condizioni meteo che potrebbero invece essere più instabili sulle regioni settentrionali che risulterebbero più esposte alle correnti atlantiche. Anche questa fase anticiclonica potrebbe essere comunque di breve durata con il modello GFS che propone un ennesimo peggioramento meteo per l’ultimo weekend di luglio.